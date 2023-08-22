Африканцы необычно встретили Лаврова на саммите БРИКС. Видео

22 августа 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров прибыл на саммит БРИКС в ЮАР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Саммит БРИКС в 2023 году в ЮАР Главу МИД России Сергея Лаврова, который прилетел на саммит БРИКС, африканцы встретили в Южно-Африканской республике (ЮАР) танцами. Некоторые жители страны были в национальных костюмах, а другие — полуголыми. «ЮАР встречает Сергея Лаврова», — кратко прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. К посту в telegram-канале она также приложила видео. На нем видно, как вокруг Лаврова танцуют африканцы. Саммит БРИКС будет проходить в ЮАР с 22 по 24 августа. Президент России Владимир Путин не приехал на встречу из-за ордера Международного уголовного суда (МУС). Он планирует участвовать в саммите дистанционно. Ожидается, что на саммите будет обсуждаться вопрос о расширении БРИКС. Для этого в ЮАР прилетели представили стран, которые не входят в союз.

Главу МИД России Сергея Лаврова, который прилетел на саммит БРИКС, африканцы встретили в Южно-Африканской республике (ЮАР) танцами. Некоторые жители страны были в национальных костюмах, а другие — полуголыми. «ЮАР встречает Сергея Лаврова», — кратко прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. К посту в telegram-канале она также приложила видео. На нем видно, как вокруг Лаврова танцуют африканцы. Саммит БРИКС будет проходить в ЮАР с 22 по 24 августа. Президент России Владимир Путин не приехал на встречу из-за ордера Международного уголовного суда (МУС). Он планирует участвовать в саммите дистанционно. Ожидается, что на саммите будет обсуждаться вопрос о расширении БРИКС. Для этого в ЮАР прилетели представили стран, которые не входят в союз.