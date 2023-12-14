Самолет авиакомпании «Ютэйр» не смог вылететь из Тюмени в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютейр, ютэйр
Борт вернулся на стоянку после предварительного старта Фото:

Самолет авиакомпании «Ютэйр» не смог вылететь из Тюменского Рощино в Москву. Пунктом назначения был аэропорт Внуково, сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«Ютэйр, возврат по технической причине.14 декабря 2023 года Возврат с предварительного старта на стоянку по технической причине. Самолет В738/М, RA-73496, эксплуатант — ПАО „Авиакомпания ЮТэйр“», — говорится в сообщении.

URA.RU направило запрос руководству авиакомпании. На момент публикации ответ ожидается.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главное из "Прямой линии" Путина - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет авиакомпании «Ютэйр» не смог вылететь из Тюменского Рощино в Москву. Пунктом назначения был аэропорт Внуково, сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «Ютэйр, возврат по технической причине.14 декабря 2023 года Возврат с предварительного старта на стоянку по технической причине. Самолет В738/М, RA-73496, эксплуатант — ПАО „Авиакомпания ЮТэйр“», — говорится в сообщении. URA.RU направило запрос руководству авиакомпании. На момент публикации ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...