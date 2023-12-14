Самолет авиакомпании «Ютэйр» не смог вылететь из Тюмени в Москву

14 декабря 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Борт вернулся на стоянку после предварительного старта Фото: Александр Мамаев © URA.RU Самолет авиакомпании «Ютэйр» не смог вылететь из Тюменского Рощино в Москву. Пунктом назначения был аэропорт Внуково, сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «Ютэйр, возврат по технической причине.14 декабря 2023 года Возврат с предварительного старта на стоянку по технической причине. Самолет В738/М, RA-73496, эксплуатант — ПАО „Авиакомпания ЮТэйр“», — говорится в сообщении. URA.RU направило запрос руководству авиакомпании. На момент публикации ответ ожидается.

Самолет авиакомпании «Ютэйр» не смог вылететь из Тюменского Рощино в Москву. Пунктом назначения был аэропорт Внуково, сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «Ютэйр, возврат по технической причине.14 декабря 2023 года Возврат с предварительного старта на стоянку по технической причине. Самолет В738/М, RA-73496, эксплуатант — ПАО „Авиакомпания ЮТэйр“», — говорится в сообщении. URA.RU направило запрос руководству авиакомпании. На момент публикации ответ ожидается.