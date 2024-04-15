Челябинский комполка Гагарин спас жизнь девочки с пороком сердца из ДНР. Видео

15 апреля 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

Операцию девочке провели челябинские кардиохирурги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Командир разведывательного-штурмового полка челябинец Юрий «Ангел» Гагарин нашел способ спасти 15-летнюю жительницу Донецкой народной республики, страдающую пороком сердца. Гагарин связался с главврачом Федерального кардиоцентра и девочку доставили в Челябинск, сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис рыжий. «Фельдшер диагностировал у девочки порок сердца. Чудом, рядом оказался „Ангел“ и силами Народного фронта в Челябинской области удалось спасти жизнь ребенка из ДНР. Операция прошла успешно», — сообщил URA.RU Рыжий. Родители девочки обратились за помощью к военным медикам, которые и указали на необходимость срочно провести операцию. Подросток постоянно теряла сознание. Гагарин обратился к сопредседателю ОНФ главврачу Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Олегу Лукину. Они решили, что девочку необходимо привезти в Челябинск на операцию. «Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Девочка с тетей уже на пути домой на Донбасс», — уточнил URA.RU Рыжий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир разведывательного-штурмового полка челябинец Юрий «Ангел» Гагарин нашел способ спасти 15-летнюю жительницу Донецкой народной республики, страдающую пороком сердца. Гагарин связался с главврачом Федерального кардиоцентра и девочку доставили в Челябинск, сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис рыжий. «Фельдшер диагностировал у девочки порок сердца. Чудом, рядом оказался „Ангел“ и силами Народного фронта в Челябинской области удалось спасти жизнь ребенка из ДНР. Операция прошла успешно», — сообщил URA.RU Рыжий. Родители девочки обратились за помощью к военным медикам, которые и указали на необходимость срочно провести операцию. Подросток постоянно теряла сознание. Гагарин обратился к сопредседателю ОНФ главврачу Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Олегу Лукину. Они решили, что девочку необходимо привезти в Челябинск на операцию. «Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Девочка с тетей уже на пути домой на Донбасс», — уточнил URA.RU Рыжий.