Челябинский комполка Гагарин спас жизнь девочки с пороком сердца из ДНР. Видео

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Операцию девочке провели челябинские кардиохирурги Фото:

Командир разведывательного-штурмового полка челябинец Юрий «Ангел» Гагарин нашел способ спасти 15-летнюю жительницу Донецкой народной республики, страдающую пороком сердца. Гагарин связался с главврачом Федерального кардиоцентра и девочку доставили в Челябинск, сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис рыжий.

«Фельдшер диагностировал у девочки порок сердца. Чудом, рядом оказался „Ангел“ и силами Народного фронта в Челябинской области удалось спасти жизнь ребенка из ДНР. Операция прошла успешно», — сообщил URA.RU Рыжий.

Родители девочки обратились за помощью к военным медикам, которые и указали на необходимость срочно провести операцию. Подросток постоянно теряла сознание. Гагарин обратился к сопредседателю ОНФ главврачу Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Олегу Лукину. Они решили, что девочку необходимо привезти в Челябинск на операцию.

«Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Девочка с тетей уже на пути домой на Донбасс», — уточнил URA.RU Рыжий.

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Командир разведывательного-штурмового полка челябинец Юрий «Ангел» Гагарин нашел способ спасти 15-летнюю жительницу Донецкой народной республики, страдающую пороком сердца. Гагарин связался с главврачом Федерального кардиоцентра и девочку доставили в Челябинск, сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис рыжий. «Фельдшер диагностировал у девочки порок сердца. Чудом, рядом оказался „Ангел“ и силами Народного фронта в Челябинской области удалось спасти жизнь ребенка из ДНР. Операция прошла успешно», — сообщил URA.RU Рыжий. Родители девочки обратились за помощью к военным медикам, которые и указали на необходимость срочно провести операцию. Подросток постоянно теряла сознание. Гагарин обратился к сопредседателю ОНФ главврачу Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Олегу Лукину. Они решили, что девочку необходимо привезти в Челябинск на операцию. «Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Девочка с тетей уже на пути домой на Донбасс», — уточнил URA.RU Рыжий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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