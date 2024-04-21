Полковник Сыртланов назвал ключевое на сегодняшний день направление на СВО

Полковник Сыртланов: ключевым для ВС РФ стало Славяно-Краматорское направление
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В ходе предстоящей летней кампании будет нанесен отвлекающий удар, который поможет освободить Харьковскую область, отметил Тимур Сыртланов Фото:
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На сегодняшний день для вооруженных сил России ключевым является славяно-краматорское направление. Об этом в беседе с URA.RU заявил член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов.

«На всех направлениях в зоне специальной военной операции российские вооруженные силы продолжают плановые наступательные действия. Сегодня освобождена Новомихайловка в Донецкой народной республике. Основные действия сейчас прикованы в направлении Славянско-Краматорской агломерации», — рассказал Тимур Сыртланов.

По словам собеседника агентства, в дальнейшем такая стратегия поможет освободить Харьковскую область. «В ходе предстоящей летней кампании на одном из участков линии соприкосновения будет нанесен отвлекающий удар, для того чтобы провести в дальнейшем успешную стратегическую операцию по освобождению Харьковской области. В будущем это позволит более грамотно распределить силы и средства для освобождения других исконно русских территорий», — отметил Сыртланов.

ВС РФ 21 апреля успешно завершили операцию по освобождению Новомихайловки на Донецком направлении. После чего освободили село Богдановка. Ранее URA.RU сообщало, что это поможет России пройти вперед и перерезать снабжение ВСУ в Угледаре.

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На сегодняшний день для вооруженных сил России ключевым является славяно-краматорское направление. Об этом в беседе с URA.RU заявил член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов. «На всех направлениях в зоне специальной военной операции российские вооруженные силы продолжают плановые наступательные действия. Сегодня освобождена Новомихайловка в Донецкой народной республике. Основные действия сейчас прикованы в направлении Славянско-Краматорской агломерации», — рассказал Тимур Сыртланов. По словам собеседника агентства, в дальнейшем такая стратегия поможет освободить Харьковскую область. «В ходе предстоящей летней кампании на одном из участков линии соприкосновения будет нанесен отвлекающий удар, для того чтобы провести в дальнейшем успешную стратегическую операцию по освобождению Харьковской области. В будущем это позволит более грамотно распределить силы и средства для освобождения других исконно русских территорий», — отметил Сыртланов. ВС РФ 21 апреля успешно завершили операцию по освобождению Новомихайловки на Донецком направлении. После чего освободили село Богдановка. Ранее URA.RU сообщало, что это поможет России пройти вперед и перерезать снабжение ВСУ в Угледаре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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