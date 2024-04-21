Полковник Сыртланов назвал ключевое на сегодняшний день направление на СВО

Полковник Сыртланов: ключевым для ВС РФ стало Славяно-Краматорское направление

21 апреля 2024 в 19:32 Размер текста - 17 +

В ходе предстоящей летней кампании будет нанесен отвлекающий удар, который поможет освободить Харьковскую область, отметил Тимур Сыртланов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На сегодняшний день для вооруженных сил России ключевым является славяно-краматорское направление. Об этом в беседе с URA.RU заявил член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов. «На всех направлениях в зоне специальной военной операции российские вооруженные силы продолжают плановые наступательные действия. Сегодня освобождена Новомихайловка в Донецкой народной республике. Основные действия сейчас прикованы в направлении Славянско-Краматорской агломерации», — рассказал Тимур Сыртланов. По словам собеседника агентства, в дальнейшем такая стратегия поможет освободить Харьковскую область. «В ходе предстоящей летней кампании на одном из участков линии соприкосновения будет нанесен отвлекающий удар, для того чтобы провести в дальнейшем успешную стратегическую операцию по освобождению Харьковской области. В будущем это позволит более грамотно распределить силы и средства для освобождения других исконно русских территорий», — отметил Сыртланов. ВС РФ 21 апреля успешно завершили операцию по освобождению Новомихайловки на Донецком направлении. После чего освободили село Богдановка. Ранее URA.RU сообщало, что это поможет России пройти вперед и перерезать снабжение ВСУ в Угледаре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На сегодняшний день для вооруженных сил России ключевым является славяно-краматорское направление. Об этом в беседе с URA.RU заявил член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов. «На всех направлениях в зоне специальной военной операции российские вооруженные силы продолжают плановые наступательные действия. Сегодня освобождена Новомихайловка в Донецкой народной республике. Основные действия сейчас прикованы в направлении Славянско-Краматорской агломерации», — рассказал Тимур Сыртланов. По словам собеседника агентства, в дальнейшем такая стратегия поможет освободить Харьковскую область. «В ходе предстоящей летней кампании на одном из участков линии соприкосновения будет нанесен отвлекающий удар, для того чтобы провести в дальнейшем успешную стратегическую операцию по освобождению Харьковской области. В будущем это позволит более грамотно распределить силы и средства для освобождения других исконно русских территорий», — отметил Сыртланов. ВС РФ 21 апреля успешно завершили операцию по освобождению Новомихайловки на Донецком направлении. После чего освободили село Богдановка. Ранее URA.RU сообщало, что это поможет России пройти вперед и перерезать снабжение ВСУ в Угледаре.