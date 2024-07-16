В Челябинске осудили свердловчанина, распространяющего наркотики по УрФО

16 июля 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Суд отправил наркоторговца в колонию на девять лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Красноармейский райсуд Челябинской области осудил на девять лет колонии жителя Свердловской области, который через интернет-магазин распространял наркотики по всему УрФО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, мужчина был задержан при попытке извлечь запрещенные вещества из тайника. «В совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере) признан виновным житель Свердловской области. Судебной инстанцией подсудимый приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. Там рассказали, что мужчина был задержан при извлечении из тайника мефедрона, общая масса которого составила семь килограммов. Запрещенные вещества он планировал сбыть в Свердловской области. Также в ходе расследования выявили его причастность к организации деятельности интернет-магазина, который распространял наркотики по всему УрФО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Красноармейский райсуд Челябинской области осудил на девять лет колонии жителя Свердловской области, который через интернет-магазин распространял наркотики по всему УрФО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, мужчина был задержан при попытке извлечь запрещенные вещества из тайника. «В совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере) признан виновным житель Свердловской области. Судебной инстанцией подсудимый приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. Там рассказали, что мужчина был задержан при извлечении из тайника мефедрона, общая масса которого составила семь килограммов. Запрещенные вещества он планировал сбыть в Свердловской области. Также в ходе расследования выявили его причастность к организации деятельности интернет-магазина, который распространял наркотики по всему УрФО.