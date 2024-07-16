В Челябинске осудили свердловчанина, распространяющего наркотики по УрФО

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Суд отправил наркоторговца в колонию на девять лет Фото:

Красноармейский райсуд Челябинской области осудил на девять лет колонии жителя Свердловской области, который через интернет-магазин распространял наркотики по всему УрФО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, мужчина был задержан при попытке извлечь запрещенные вещества из тайника.

«В совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере) признан виновным житель Свердловской области. Судебной инстанцией подсудимый приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Там рассказали, что мужчина был задержан при извлечении из тайника мефедрона, общая масса которого составила семь килограммов. Запрещенные вещества он планировал сбыть в Свердловской области. Также в ходе расследования выявили его причастность к организации деятельности интернет-магазина, который распространял наркотики по всему УрФО.

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Красноармейский райсуд Челябинской области осудил на девять лет колонии жителя Свердловской области, который через интернет-магазин распространял наркотики по всему УрФО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, мужчина был задержан при попытке извлечь запрещенные вещества из тайника. «В совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере) признан виновным житель Свердловской области. Судебной инстанцией подсудимый приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. Там рассказали, что мужчина был задержан при извлечении из тайника мефедрона, общая масса которого составила семь килограммов. Запрещенные вещества он планировал сбыть в Свердловской области. Также в ходе расследования выявили его причастность к организации деятельности интернет-магазина, который распространял наркотики по всему УрФО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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