15 марта 2025
14 марта 2025

В Ленобласти пьяный мужчина застрелил собаку на глазах хозяйки

© Служба новостей «URA.RU»
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17-летняя девушка выгуливала собаку по деревне Заостровье (архивное фото)
17-летняя девушка выгуливала собаку по деревне Заостровье (архивное фото) Фото:

В Ленобласти мужчина в состоянии алкогольного опьянения застрелил собаку, забежавшую на его участок. Это произошло на глазах у 17-летней девушки, которая выгуливала питомца. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«16 марта днем 17-летняя девочка выгуливала собаку по деревне Заостровье, и животное забежало во двор дачного дома 43-летнего местного жителя. Мужчина был пьян. Он застрелил собаку», — пишет АН «Оперативное прикрытие».

Сразу после инцидента отец девушки обратился в полицию. Подозреваемый был задержан, против него возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого, а также изъята пневматическая винтовка.

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В Ленобласти мужчина в состоянии алкогольного опьянения застрелил собаку, забежавшую на его участок. Это произошло на глазах у 17-летней девушки, которая выгуливала питомца. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «16 марта днем 17-летняя девочка выгуливала собаку по деревне Заостровье, и животное забежало во двор дачного дома 43-летнего местного жителя. Мужчина был пьян. Он застрелил собаку», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Сразу после инцидента отец девушки обратился в полицию. Подозреваемый был задержан, против него возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого, а также изъята пневматическая винтовка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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