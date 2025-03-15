В Ленобласти пьяный мужчина застрелил собаку на глазах хозяйки

В Ленобласти мужчина в состоянии алкогольного опьянения застрелил собаку, забежавшую на его участок. Это произошло на глазах у 17-летней девушки, которая выгуливала питомца. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«16 марта днем 17-летняя девочка выгуливала собаку по деревне Заостровье, и животное забежало во двор дачного дома 43-летнего местного жителя. Мужчина был пьян. Он застрелил собаку», — пишет АН «Оперативное прикрытие».
Сразу после инцидента отец девушки обратился в полицию. Подозреваемый был задержан, против него возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого, а также изъята пневматическая винтовка.
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