17 марта 2025

В петербургской школе подросток надругался над ребенком в туалете

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее аналогичный инцидент произошел в школе Московского района Петербурга
Ранее аналогичный инцидент произошел в школе Московского района Петербурга Фото:

В Петербурге, в одной из школ Выборгского района, произошло задержание 16-летнего ученика. Инцидент связан с распространением видео, снятом в школьном туалете, с насилием над учеником начальной школы. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Подростком заинтересовались после того, как в мессенджере „Telegram“ появилось видео, снятое в кабинке школьного туалета. Вещи, которые старшеклассник проделывал на кадрах, детскими назвать нельзя», — пишет «Фонтанка». В связи с этим подросток был процессуально задержан для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Ранее аналогичный инцидент произошел в Московском районе Петербурга, где также были задействованы несовершеннолетние участники. Тогда ситуация также стала известна благодаря видео, опубликованному в интернете.

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В Петербурге, в одной из школ Выборгского района, произошло задержание 16-летнего ученика. Инцидент связан с распространением видео, снятом в школьном туалете, с насилием над учеником начальной школы. Об этом сообщает «Фонтанка». «Подростком заинтересовались после того, как в мессенджере „Telegram“ появилось видео, снятое в кабинке школьного туалета. Вещи, которые старшеклассник проделывал на кадрах, детскими назвать нельзя», — пишет «Фонтанка». В связи с этим подросток был процессуально задержан для дальнейшего выяснения обстоятельств. Ранее аналогичный инцидент произошел в Московском районе Петербурга, где также были задействованы несовершеннолетние участники. Тогда ситуация также стала известна благодаря видео, опубликованному в интернете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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