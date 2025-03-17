В петербургской школе подросток надругался над ребенком в туалете

В Петербурге, в одной из школ Выборгского района, произошло задержание 16-летнего ученика. Инцидент связан с распространением видео, снятом в школьном туалете, с насилием над учеником начальной школы. Об этом сообщает «Фонтанка».
«Подростком заинтересовались после того, как в мессенджере „Telegram“ появилось видео, снятое в кабинке школьного туалета. Вещи, которые старшеклассник проделывал на кадрах, детскими назвать нельзя», — пишет «Фонтанка». В связи с этим подросток был процессуально задержан для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Ранее аналогичный инцидент произошел в Московском районе Петербурга, где также были задействованы несовершеннолетние участники. Тогда ситуация также стала известна благодаря видео, опубликованному в интернете.
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