Петербургский образовательный форум соберет более 40 тысяч участников

Петербургский международный образовательный форум, который пройдет с 24 по 28 марта, примет более 40 тысяч участников из всех уголков страны и зарубежья. Об этом сообщила председатель комитета по образованию Петербурга Наталия Путиловская.
«В 15-й раз на школьных весенних каникулах мы проводим большое мероприятие для педагогических работников и всех, кто интересуется вопросами и проблемами системы образования», — рассказала председатель комитета по образованию на пресс-конференции в ТАСС. На данный момент свое участие в очном формате подтвердили делегаты из 12 стран. В их числе Китайская Народная Республика, Республика Узбекистан, Приднестровская Молдавская Республика, Республика Гагаузия, Казахстан, Египет, Босния и Герцеговина, а также Республика Беларусь.
Форум будет проходить на более чем 200 площадках города, включая ведущие университеты и образовательные учреждения. В рамках мероприятия запланировано свыше 350 различных мероприятий, что позволит участникам обменяться опытом и идеями, а также обсудить новейшие тенденции в сфере образования.
Архитектура форума включает четыре ключевые темы: подготовка кадров для экономики и технологического суверенитета, роль учителя в меняющемся мире, воспитание гражданина и работа с детьми с особыми образовательными потребностями. Пленарное заседание, которое состоится 28 марта в КВЦ «Экспофорум», станет кульминацией форума, на котором ожидается участие представителей Министерства просвещения РФ.
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