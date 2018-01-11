На встрече с Путиным Большой Урал представляет всего один школьник

19:16 11 января 2018 0

Александр Кадысев, ученик 10 класса тобольской средней общеобразовательной школы №16 имени В.П. Неймышева Из личного архива Александра Кадысева

Школьник из Тобольска Александр Кадысев находится среди 34 российских учеников, которые сейчас встречаются с президентом России Владимиром Путиным. Он — единственный с территории Большого Урала автор лучшего сочинения на тему «Россия, устремленная в будущее».

Со школьниками — победителями Всероссийского конкурса сочинений «Россия, устремлённая в будущее» Фото: kremlin.ru

В беседе с корреспондентом «URA.RU» Александр, ученик 10 класса тобольской средней общеобразовательной школы №16 имени В.П. Неймышева, сообщил: новость о том, что сегодня состоится встреча с президентом страны, для него была полной неожиданностью. «Я рассчитывал, что это будет просто съезд победителей, но вчера нам сообщили, что мы встретимся с президентом. Это очень волнительно». Кадысев посвятил свою работу теме экологии: «Я рассказал о том, что в России есть серьезная проблема охраны редких видов животных, в том числе и от деятельности крупных промышленных компаний. Но у нас есть примеры предприятий, которые, наоборот, сохраняют экологию. Я привел в пример тобольский СИБУР, который организовал „экологическую тропу“, где сохранил первозданную природу. И компания поддерживает сохранность этой территории».

В своем сочинении школьник привел в пример экологическую тропу, организованную «Сибуром» в Тобольске Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Школьник дал оценку тому, какое влияние имеет пропаганда охраны экологии на школьников младших классов: «Мы приходим к младшим ученикам и в игровой форме рассказываем им, как важно беречь природу: проводим викторины, конкурсы рисунков, игры». По словам автора одного из лучших сочинений в стране, работа над текстом заняла у него неделю: «Я бы не сказал, что это большой текст — 2-2,5 печатной страницы. Больше работал над сбором материала». В коррекции работы ему помогала учитель русского языка. Кроме того, школьник из Тобольска принимает активное участие в «Российском движении школьников», организацию которого инициировал глава государства Владимир Путин. Кадысев планирует поступать в Тюменский индустриальный университет: «Меня интересует профессия, связанная с химической промышленностью. В будущем хотел бы работать в своем городе, в СИБУРЕ», — сообщил «URA.RU» Александр.

На вопрос, хочет ли он что-нибудь сказать президенту во время встречи, Александр ответил утвердительно: «Да, я рассказал бы ему о том, как наше предприятие СИБУР работает в Тобольске, какие мероприятия оно проводит по сохранению экологии». Школьник сообщил о том, что он не готов пока ни о чем просить Путина: «Только если автограф и то, если получится».

Мама Александра, Наталья Кадысева, сказала, что сын самостоятельно работал над сочинением: «Он вообще очень самостоятельный. Сам принимал решение написать работу и отправить ее на конкурс. О победе мы даже и не думали, — сказала Наталья Кадысева. — Александр всегда хорошо учился, но он не круглый отличник, четверки у нас тоже бывают». Мама тобольского школьника также сообщила, что только накануне узнала о том, что ее сын будет на встрече с Путиным. «Мы предполагали, что это будет встреча активных российских школьников, возможно представителей движения, в котором сын участвует. А сегодня мне сообщили, что дети будут встречаться с президентом. Я тоже очень волнуюсь», — рассказала Наталья Кадысева.

Напомним, что в День знаний, 1 сентября 2017 года, президент провел всероссийский открытый урок «Россия, устремленная в будущее», во время которого обратился к школьникам страны с предложением написать сочинение о том, каким они видят будущее России в 2040-2050-х годах. На конкурс прислали работы более 1,9 млн учеников из всех субъектов РФ. Победителями признаны 35 школьников.