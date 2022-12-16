Студент из Йемена перебрался в Тюмень, чтобы заниматься наукой

Он идет к большому открытию, которое повлияет на развитие биотехнологий и медицины

16 декабря 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Мохаммед Аль-Музайкер считается одним из самых перспективных молодых ученых России Фото: Екатерина Чеснокова / Фотохост Конгресса молодых ученых © URA.RU Мохаммед Аль-Музайкер родился и вырос в Йемене. В 2010 году он переехал в Россию. Спустя семь лет выиграл конкурс ТюмГУ по программе «Талант++» и перебрался в Тюмень, где вплотную занялся наукой. Аль-Музайкер считается одним из самых перспективных молодых ученых страны. В декабре его проект по изучению влияния локальных источников и стоков тепла на перенос микрочастиц и формирования паттернов в тонких слоях жидкости вошел в число лучших на Всероссийском молодежном научном конкурсе ВЦЕНТРЕНАУКИ. Тюмень для молодого ученого Мохаммеда Аль-Музайкера уже давно стала вторым домом. Он вообще считает себя местным. Но утверждает: в Йемене — холоднее. Правда, размышляет при этом как настоящий сибиряк. «Как я часто рассказываю, в Йемене, в Сане, холоднее, чем здесь. Хотя температура намного выше, а зимний сезон длится недолго. Это потому, что в домах нет центрального отопления, долго чувствуешь легкий холод, и это некомфортно. Здесь, когда выхожу на улицу, всегда вспоминаю вашу поговорку: „Сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается“. Поэтому одеваюсь потеплее», — говорит Аль-Музайкер. Ученый из Йемена любит Тюмень и считает себя настоящим сибиряком Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мохаммеда Аль-Музайкера уже нельзя в полной мере назвать иностранцем: в 2021 году он получил гражданство России, чем очень гордится. В РФ переехал в 2010-м для того, чтобы заниматься наукой. После окончания Казанского государственного университета поступил в аспирантуру ТюмГУ. Сегодня является сотрудником Лаборатории фотоники и микрофлюидики тюменского вуза, параллельно с работой занимается научными исследованиями. Последние несколько лет «русский йеменец» изучает влияние локальных источников и стоков тепла на перенос микрочастиц и формирование паттернов в тонких слоях жидкости. «Процессы переноса нано- и микрочастиц в тонких пленках жидкости и процессы формирования паттернов требуемой структуры и морфологии на твердых поверхностях имеют решающее значение во многих сферах. Понимание этих принципов нам необходимо, например, в тех случаях, когда наносим покрытия с заданными функциональными свойствами или, наоборот, очищаем поверхности в электронике и оптике. Также результаты исследований позволяют разработать новые меры для сохранения объектов культурного наследия. Наши выводы могут использоваться в биотехнологиях и медицине — для микрофлюидной сортировки и выделения редких клеток, адресной доставки лекарственных средств и локального повышения концентрации веществ в коллоидных растворах», — поясняет ученый. Мохаммед Аль-Музайкер стал одним из победителей Всероссийского молодежного научного конкурса ВЦЕНТРЕНАУКИ Екатерина Чеснокова Работу Мохаммеда Аль-Музайкера высоко оценили на Всероссийском молодежном научном конкурсе ВЦЕНТРЕНАУКИ, организатором которого выступило Министерство науки и высшего образования РФ. Ученый уверенно вошел в число победителей. Итоги подвели в декабре. Проект Аль-Музайкера стал лучшим в кластере «Передовые цифровые технологии и искусственный интеллект, роботизированные системы, материалы нового поколения». «Предлагаемый нами подход к управлению переносом микрочастиц в тонких слоях жидкости имеет такие преимущества, как простота реализации и гибкость. Он применим для создания разнообразия конфигураций паттернов с использованием частиц различных физико-химических свойств и форм, носителей среды. Возможность создания положительных градиентов температур путем управляемого теплоотвода перспективна в биологических исследованиях и медицине, где важно не разрушать термически живые объекты», — добавил Аль-Музайкер. Ученый не сомневается в успехе своего проекта и считает, что ему повезло: в родном Тюменском госуниверситете есть все необходимое для того, чтобы продолжать исследования. «Вуз оказывает хорошую поддержку иностранцам. В частности, предоставляет возможность самостоятельно заниматься научно-исследовательской работой. Я написал и защитил свою кандидатскую диссертацию в 2022 году. Работал под руководством Натальи Ивановой, получил обширные знания и помощь на всех этапах выполнения диссертации. Не могу представить себе лучшего руководителя и наставника», — отметил Мохаммед Аль-Музайкер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мохаммед Аль-Музайкер родился и вырос в Йемене. В 2010 году он переехал в Россию. Спустя семь лет выиграл конкурс ТюмГУ по программе «Талант++» и перебрался в Тюмень, где вплотную занялся наукой. Аль-Музайкер считается одним из самых перспективных молодых ученых страны. В декабре его проект по изучению влияния локальных источников и стоков тепла на перенос микрочастиц и формирования паттернов в тонких слоях жидкости вошел в число лучших на Всероссийском молодежном научном конкурсе ВЦЕНТРЕНАУКИ. Тюмень для молодого ученого Мохаммеда Аль-Музайкера уже давно стала вторым домом. Он вообще считает себя местным. Но утверждает: в Йемене — холоднее. Правда, размышляет при этом как настоящий сибиряк. «Как я часто рассказываю, в Йемене, в Сане, холоднее, чем здесь. Хотя температура намного выше, а зимний сезон длится недолго. Это потому, что в домах нет центрального отопления, долго чувствуешь легкий холод, и это некомфортно. Здесь, когда выхожу на улицу, всегда вспоминаю вашу поговорку: „Сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается“. Поэтому одеваюсь потеплее», — говорит Аль-Музайкер. Мохаммеда Аль-Музайкера уже нельзя в полной мере назвать иностранцем: в 2021 году он получил гражданство России, чем очень гордится. В РФ переехал в 2010-м для того, чтобы заниматься наукой. После окончания Казанского государственного университета поступил в аспирантуру ТюмГУ. Сегодня является сотрудником Лаборатории фотоники и микрофлюидики тюменского вуза, параллельно с работой занимается научными исследованиями. Последние несколько лет «русский йеменец» изучает влияние локальных источников и стоков тепла на перенос микрочастиц и формирование паттернов в тонких слоях жидкости. «Процессы переноса нано- и микрочастиц в тонких пленках жидкости и процессы формирования паттернов требуемой структуры и морфологии на твердых поверхностях имеют решающее значение во многих сферах. Понимание этих принципов нам необходимо, например, в тех случаях, когда наносим покрытия с заданными функциональными свойствами или, наоборот, очищаем поверхности в электронике и оптике. Также результаты исследований позволяют разработать новые меры для сохранения объектов культурного наследия. Наши выводы могут использоваться в биотехнологиях и медицине — для микрофлюидной сортировки и выделения редких клеток, адресной доставки лекарственных средств и локального повышения концентрации веществ в коллоидных растворах», — поясняет ученый. Работу Мохаммеда Аль-Музайкера высоко оценили на Всероссийском молодежном научном конкурсе ВЦЕНТРЕНАУКИ, организатором которого выступило Министерство науки и высшего образования РФ. Ученый уверенно вошел в число победителей. Итоги подвели в декабре. Проект Аль-Музайкера стал лучшим в кластере «Передовые цифровые технологии и искусственный интеллект, роботизированные системы, материалы нового поколения». «Предлагаемый нами подход к управлению переносом микрочастиц в тонких слоях жидкости имеет такие преимущества, как простота реализации и гибкость. Он применим для создания разнообразия конфигураций паттернов с использованием частиц различных физико-химических свойств и форм, носителей среды. Возможность создания положительных градиентов температур путем управляемого теплоотвода перспективна в биологических исследованиях и медицине, где важно не разрушать термически живые объекты», — добавил Аль-Музайкер. Ученый не сомневается в успехе своего проекта и считает, что ему повезло: в родном Тюменском госуниверситете есть все необходимое для того, чтобы продолжать исследования. «Вуз оказывает хорошую поддержку иностранцам. В частности, предоставляет возможность самостоятельно заниматься научно-исследовательской работой. Я написал и защитил свою кандидатскую диссертацию в 2022 году. Работал под руководством Натальи Ивановой, получил обширные знания и помощь на всех этапах выполнения диссертации. Не могу представить себе лучшего руководителя и наставника», — отметил Мохаммед Аль-Музайкер.