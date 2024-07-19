Почему Россия видит угрозы в морской доктрине Украины

Роль Зеленского неочевидна, но сказать свое слово может Турция

19 июля 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

В Кремле видят дополнительные угрозы России со стороны НАТО из-за морской доктрины Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Стратегия морской безопасности Украины стала новым витком эскалации конфликта НАТО с Москвой. Как объяснили URA.RU эксперты, подпись Владимира Зеленского под документом — простая формальность, на которую не стоит обращать внимания. Но суть стратегии заставляет просчитывать последствия и все возможные риски. В том числе — как поведет себя Турция, которая пока не пускает в Черное море тяжелые военные корабли НАТО. Документом предусматривается постоянное присутствие военно-морских сил НАТО в акватории Черного моря, а также совместные учения и маневры, патрулирование в Азово-Черноморском бассейне (при том, что Азовское море уже год как внутреннее море России). В планах Зеленского также — создание совместной с НАТО «противоминной коалиции». Россия не признает легитимность Владимира Зеленского во главе Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Собеседники агентства объяснили, что игнорировать стратегию морской безопасности Россия не может. Вместе с тем всерьез относиться к ней нужно не потому, что это документ, подписанный нелегитимным президентом Зеленским, пояснил URA.RU зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Стратегия, по его словам, — это реализация договоренностей Киева с НАТО. «К участию НАТО в этом документе действительно нужно относиться серьезно. В России есть Генштаб, есть штаб ВМФ, есть Черноморский флот: их задача — предвидеть такого рода угрозы и предотвратить их, — пояснил Климов. — Фамилия же Зеленского уходит за скобки — его подпись под этой доктриной не стоит ломаного гроша. У него самого перспективы неочевидные даже на несколько недель вперед». Военные корабли стран НАТО, не имеющих своего выхода к Черному морю, не могут заходить в акваторию Фото: Министерство обороны Великобритании Да и Украину воспринимать морской державой совсем не стоит. Сенатор вспомнил военно-морской парад в Севастополе в 2013 году. Тогда наряду с кораблями Черноморского флота России в смотре участвовала «некая украинская часть». «Наши корабли вынуждены были на тросах тащить старенькую украинскую подлодку, чтобы она просто не затонула прямо на параде. Украина держала ее, чтобы называть то, что у них есть, флотом, а не флотилией. Эта подлодка потом все-таки затонула. Вот весь ответ. Эта стратегия Зеленского делает ситуацию еще более веселой. То, что у них есть беспилотные катера, морские мины, которыми они мусорят в Черном море, не делает их морской державой», — убежден сенатор. Обеспокоенность принятием Украиной стратегии морской безопасности выразили в Кремле. На вопрос URA.RU пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что «концентрированное присутствие кораблей НАТО в акватории Черного моря» представляет собой дополнительную угрозу для России. Имеются в виду военно-морские силы стран НАТО, помимо членов альянса Турции, Болгарии и Румынии. Россия, подчеркнул Песков, «будет принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности». Новость по теме Турция не пустила через свои проливы миноискатели, подаренные Британией Украине При этом у Москвы нет претензий к Турции, которая является «администратором конвенции Монтре». «Режим пребывания внечерноморских государств в акватории Черного моря достаточно жестко регулируется конвенцией. Турция выполняет свои функции достаточно четко», — отметил Песков. Конвенция Монтре (Convention de Montreux) была подписана 20 июля 1936 года в Швейцарии. Документ регулирует судоходство в проливах Дарданеллы, который соединяет Эгейское и Мраморное моря, и Босфор, соединяющий Мраморное море с Черным. Согласно конвенции, наблюдение и контроль за движением судов полностью закреплены за Турцией. Свободно проходить через проливы могут только торговые корабли. Для военных судов стран, которые не имеют выхода к Черному морю, действуют ограничения по классу и тоннажу, а также по сроку пребывания — не более 21 дня. Проход авианосцев через проливы запрещен. Турция имеет право закрыть проливы для любых военных кораблей, если вступит в войну или если возникнет угроза войны. Также Анкара может запретить транзит судов какой-либо из воюющих стран, даже если сама Турция не участвует в военных действиях. Пока Турция четко выполняет положения конвенции Монтре, подтвердили эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Со стороны Украины, а равно — НАТО, стратегия Зеленского — это «ползучая эскалация напряженности». Никаких реальных возможностей для противостояния России в Черном море у Украины нет, убежден директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев. «Опять же, это делается для собственной общественности, для западной общественности: приняли документ, продемонстрировали свою решимость», — пояснил политолог. Все собеседники агентства сходятся во мнении, что документ как таковой едва ли легитимен, учитывая, что его подписал, как выразился политолог Ознобищев, «недопрезидент Зеленский». Турция не решится грубо нарушить конвенцию Монтре — один из старейших международных документов. «Анкара всегда действует в первую очередь из своих интересов. Но нарушителем договоренностей ее назвать нельзя», — отметил Ознобищев. Турция, хоть и является страной НАТО до сих пор действительно соблюдала конвенцию Монтре, подтвердил URA.RU сенатор Климов. «Анкара не заинтересована, чтобы у нее возникли дополнительные военно-технические неприятности. Ей хватает проблем на Ближнем Востоке. Зачем ей проблемы, которыми она не сможет управлять или манипулировать чем-то? Я знаю турецких руководителей, но я не видел среди них ни одного, кто хотел бы создать какие-то очаги угроз для самой Турции, рядом с ее собственными границами», — убежден парламентарий. Новость по теме В Кремле отреагировали на стратегию морской безопасности Украины Военный эксперт Анатолий Матвийчук говорит, что корабли НАТО (стран внечерноморья) допустимого класса регулярно присутствуют в Черном море, происходит их ротация, как это и предусматривается конвенцией. Для России в текущей ситуации угрозу составляют даже торговые суда, в трюмах которых Украина может перевозить и оружие, и даже тяжелую бронетехнику, говорит эксперт. «Но у нас есть граница, есть стокилометровая зона, в которую никто не имеет права заходить. Если НАТО или Украина попытаются это сделать, это дает нам право нанести радиоэлектронные и даже огневые удары. В воздухе постоянно будут присутствовать наши самолеты-разведчики, боевые машины. В любом случае эта стратегия — новый виток эскалации, который к миру пока не ведет», — резюмировал Матвийчук. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стратегия морской безопасности Украины стала новым витком эскалации конфликта НАТО с Москвой. Как объяснили URA.RU эксперты, подпись Владимира Зеленского под документом — простая формальность, на которую не стоит обращать внимания. Но суть стратегии заставляет просчитывать последствия и все возможные риски. В том числе — как поведет себя Турция, которая пока не пускает в Черное море тяжелые военные корабли НАТО. Документом предусматривается постоянное присутствие военно-морских сил НАТО в акватории Черного моря, а также совместные учения и маневры, патрулирование в Азово-Черноморском бассейне (при том, что Азовское море уже год как внутреннее море России). В планах Зеленского также — создание совместной с НАТО «противоминной коалиции». Собеседники агентства объяснили, что игнорировать стратегию морской безопасности Россия не может. Вместе с тем всерьез относиться к ней нужно не потому, что это документ, подписанный нелегитимным президентом Зеленским, пояснил URA.RU зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Стратегия, по его словам, — это реализация договоренностей Киева с НАТО. «К участию НАТО в этом документе действительно нужно относиться серьезно. В России есть Генштаб, есть штаб ВМФ, есть Черноморский флот: их задача — предвидеть такого рода угрозы и предотвратить их, — пояснил Климов. — Да и Украину воспринимать морской державой совсем не стоит. Сенатор вспомнил военно-морской парад в Севастополе в 2013 году. Тогда наряду с кораблями Черноморского флота России в смотре участвовала «некая украинская часть». «Наши корабли вынуждены были на тросах тащить старенькую украинскую подлодку, чтобы она просто не затонула прямо на параде. Украина держала ее, чтобы называть то, что у них есть, флотом, а не флотилией. Эта подлодка потом все-таки затонула. Вот весь ответ. Эта стратегия Зеленского делает ситуацию еще более веселой. То, что у них есть беспилотные катера, морские мины, которыми они мусорят в Черном море, не делает их морской державой», — убежден сенатор. Обеспокоенность принятием Украиной стратегии морской безопасности выразили в Кремле. На вопрос URA.RU пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что «концентрированное присутствие кораблей НАТО в акватории Черного моря» представляет собой дополнительную угрозу для России. Имеются в виду военно-морские силы стран НАТО, помимо членов альянса Турции, Болгарии и Румынии. Россия, подчеркнул Песков, «будет принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности». При этом у Москвы нет претензий к Турции, которая является «администратором конвенции Монтре». «Режим пребывания внечерноморских государств в акватории Черного моря достаточно жестко регулируется конвенцией. Турция выполняет свои функции достаточно четко», — отметил Песков. Конвенция Монтре (Convention de Montreux) была подписана 20 июля 1936 года в Швейцарии. Документ регулирует судоходство в проливах Дарданеллы, который соединяет Эгейское и Мраморное моря, и Босфор, соединяющий Мраморное море с Черным. Согласно конвенции, наблюдение и контроль за движением судов полностью закреплены за Турцией. Свободно проходить через проливы могут только торговые корабли. Для военных судов стран, которые не имеют выхода к Черному морю, действуют ограничения по классу и тоннажу, а также по сроку пребывания — не более 21 дня. Проход авианосцев через проливы запрещен. Турция имеет право закрыть проливы для любых военных кораблей, если вступит в войну или если возникнет угроза войны. Также Анкара может запретить транзит судов какой-либо из воюющих стран, даже если сама Турция не участвует в военных действиях. Со стороны Украины, а равно — НАТО, стратегия Зеленского — это «ползучая эскалация напряженности». Никаких реальных возможностей для противостояния России в Черном море у Украины нет, убежден директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев. «Опять же, это делается для собственной общественности, для западной общественности: приняли документ, продемонстрировали свою решимость», — пояснил политолог. Все собеседники агентства сходятся во мнении, что документ как таковой едва ли легитимен, учитывая, что его подписал, как выразился политолог Ознобищев, «недопрезидент Зеленский». Турция не решится грубо нарушить конвенцию Монтре — один из старейших международных документов. «Анкара всегда действует в первую очередь из своих интересов. Но нарушителем договоренностей ее назвать нельзя», — отметил Ознобищев. Турция, хоть и является страной НАТО до сих пор действительно соблюдала конвенцию Монтре, подтвердил URA.RU сенатор Климов. «Анкара не заинтересована, чтобы у нее возникли дополнительные военно-технические неприятности. Ей хватает проблем на Ближнем Востоке. Военный эксперт Анатолий Матвийчук говорит, что корабли НАТО (стран внечерноморья) допустимого класса регулярно присутствуют в Черном море, происходит их ротация, как это и предусматривается конвенцией. Для России в текущей ситуации угрозу составляют даже торговые суда, в трюмах которых Украина может перевозить и оружие, и даже тяжелую бронетехнику, говорит эксперт. «Но у нас есть граница, есть стокилометровая зона, в которую никто не имеет права заходить. Если НАТО или Украина попытаются это сделать, это дает нам право нанести радиоэлектронные и даже огневые удары. В воздухе постоянно будут присутствовать наши самолеты-разведчики, боевые машины. В любом случае эта стратегия — новый виток эскалации, который к миру пока не ведет», — резюмировал Матвийчук.