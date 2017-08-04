Пермская «Анджелина Джоли» взбудоражила соцсети прозрачным нижним бельем. ФОТО

Известная пермская модель, которую часто называют русской «Анджелиной Джоли», взбудоражила соцсети откровенным снимком в прозрачном нижнем белье. Фото Галинка Миргаева выложила на своей страничке в «Инстаграме».
На фотографии девушка демонстрирует великолепные формы. Из одежды на модели лишь прозрачные бюстгальтер и трусики. Такой сексуальный наряд вызвал восхищение поклонников. «Идеальная!», «Нереально красивая», «Давай больше…», — написали в комментариях ценители красоты.
О Галинке Миргаевой — 30-летней модели из Перми — знают не только в России, но и на Западе. Так, известный британский таблоид «The Sun» публиковал фото пермской красотки, назвав ее «русской Анджелиной Джоли».