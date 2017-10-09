Экс-участница шоу «Дом-2» Элина Камирен в скором времени намерена перебраться в Сочи на постоянное место жительства. Мама телезвезды Елена приобрела в центре города квартиру за девять миллионов рублей.
Также Камирен похвасталась, что ее мама купила еще одну квартиру для себя. Жилье расположено в поселке рядом Олимп-парком, в 800 метрах от моря. Территорию дома клубного плана охраняют сотрудники ФСБ, пишет издание starhit.ru.
Сейчас в квартире с просторной террасой, с которой открывается шикарный вид на заснеженные горы, полным ходом идет ремонт. Уже через месяц мама звезды переедет в Сочи. Следом за ней осваивать российский курорт начнет и сама Элина Камирен.