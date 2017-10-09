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09 октября 2017
08:05  09 октября 2017 9

Звезда «Дома-2» из Тюмени переедет в элитный поселок под охраной ФСБ

Камирен присматривается к новой квартиреФото: страничка Элины Камирен в Instagram

Экс-участница шоу «Дом-2» Элина Камирен в скором времени намерена перебраться в Сочи на постоянное место жительства. Мама телезвезды Елена приобрела в центре города квартиру за девять миллионов рублей.

Также Камирен похвасталась, что ее мама купила еще одну квартиру для себя. Жилье расположено в поселке рядом Олимп-парком, в 800 метрах от моря. Территорию дома клубного плана охраняют сотрудники ФСБ, пишет издание starhit.ru.

Сейчас в квартире с просторной террасой, с которой открывается шикарный вид на заснеженные горы, полным ходом идет ремонт. Уже через месяц мама звезды переедет в Сочи. Следом за ней осваивать российский курорт начнет и сама Элина Камирен.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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