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22 марта 2018
21 марта 2018
Главные новости Челябинской области
15:09  22 марта 2018 0

Детский омбудсмен не нашел нарушений в интернатах на Южном Урале после скандала с изнасилованием сирот

Заседание Межведомственной рабочей группы при Уполномоченном при Президенте России по правам ребенка. Москва, кузнецова анна
Анна Кузнецова проверяет челябинские и курганские интернатыФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Детей-сирот насиловали в челябинском интернате
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В Челябинской области детские правозащитники проверили 70 приютов для детей-сирот. Серьезных нарушений закона они не обнаружили. Об этом сообщил региональный детский омбудсмен на своем сайте.

«Важно, что в ходе посещения и проверок учреждений не было выявлено фактов массовых, а также грубых нарушений прав детей в учреждениях», — пояснила Ирина Буторина, уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области.

Ревизии на Южном Урале проходили с 25 февраля по 2 марта. Сотрудники аппарата проверили более 70 учреждений интернатов и детских приютов Челябинска, Магнитогорска, Копейска и Троицка, а также Нагайбакского, Кусинского, Еманжелинского, Октябрьского и Увельского районов. Там воспитываются чуть более 2 500 детей. Сейчас проходят ревизии в Зауралье. Общие итоги проверки регионов направят уполномоченному по правам ребенка при президенте Анне Кузнецовой.

Шокирующий скандал разгорелся в Челябинской области в областном интернате. Воспитанники заявили, что их неоднократно насиловали. Детей отвозили незнакомым мужчинам-извращенцам под предлогом прогулок. Директор интерната уволен, весь педсостав отстранен от работы. После этого ряд громких разоблачений воспитателей-педофилов прошел по всему Уралу.

Наталья Михалева
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