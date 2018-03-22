В Челябинской области детские правозащитники проверили 70 приютов для детей-сирот. Серьезных нарушений закона они не обнаружили. Об этом сообщил региональный детский омбудсмен на своем сайте.
«Важно, что в ходе посещения и проверок учреждений не было выявлено фактов массовых, а также грубых нарушений прав детей в учреждениях», — пояснила Ирина Буторина, уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области.
Ревизии на Южном Урале проходили с 25 февраля по 2 марта. Сотрудники аппарата проверили более 70 учреждений интернатов и детских приютов Челябинска, Магнитогорска, Копейска и Троицка, а также Нагайбакского, Кусинского, Еманжелинского, Октябрьского и Увельского районов. Там воспитываются чуть более 2 500 детей. Сейчас проходят ревизии в Зауралье. Общие итоги проверки регионов направят уполномоченному по правам ребенка при президенте Анне Кузнецовой.
Шокирующий скандал разгорелся в Челябинской области в областном интернате. Воспитанники заявили, что их неоднократно насиловали. Детей отвозили незнакомым мужчинам-извращенцам под предлогом прогулок. Директор интерната уволен, весь педсостав отстранен от работы. После этого ряд громких разоблачений воспитателей-педофилов прошел по всему Уралу.