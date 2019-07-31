Луис Кришок жил в Екатеринбурге в 1990-х годах Фото: U.S. Consulate Vladivostok, Facebook

Американский дипломат Луис Кришок (Louis Crishock) возглавил генконсульство США во Владивостоке. В видеообращении, размещенном на странице дипмиссии в Facebook, Кришок отметил, что ранее жил в Екатеринбурге.

«Это мое первое знакомство с Дальним Востоком, но не первая встреча с вашей страной. В 90-е годы я жил в Екатеринбурге и Москве, работал по программам обмена. Уверен, что прямые связи между гражданами наших стран — студентами, артистами, бизнесменами — позволяют нам лучше понимать друг друга», — сказал дипломат и отметил, что консульство будет работать с жителями всего Дальнего Востока.

Ранее генконсульство США во Владивостоке возглавлял Майкл Кийс. Он покинул пост в начале июля после истечения срока полномочий. Кришок до назначения служил в посольстве США в косовской Приштине.