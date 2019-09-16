«Аэрофлот» планирует приобрести 22 самолета Superjet

Авиаперевозчик «Аэрофлот» может в скором времени подписать контракт на поставку 22 российских лайнеров Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Такое заявление сделал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«Мы сейчас договорились и, надеюсь, в ближайшее время подпишем с „Аэрофлотом“ контракт на 22 самолета», — сказал Чемезов в интервью РБК. Ранее руководитель «Аэрофлот» Виталий Савельев заявлял, что в текущем году авиакомпания может подписать договор на поставку 100 «суперджетов».
Ранее последняя зарубежная авиакомпания, имеющая в наличии российские самолеты Sukhoi SuperJet 100, решила от них отказаться. При этом правительство РФ решило выделить на «суперджеты» еще 4 миллиарда рублей, сообщает телеканал 360. Кроме того, не так давно у самолетов этой модели был обнаружен опасный дефект.
Главными эксплуататорами лайнеров являются отечественные компании «Аэрофлот» и «Ямал». На двоих у компаний в распоряжении более 60 «суперджетов».