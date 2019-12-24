Генпрокурор Чайка заступился за челябинских бизнесменов

Генпрокурор РФ Юрий Чайка поддержал права челябинских бизнесменов, обратившихся к нему с жалобой. Его ведомство озвучило итоги выездной проверки в Челябинской области, состоявшейся со 2 по 10 декабря. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, приняты меры к защите предпринимателей от избыточного административного давления со стороны минэкологии региона. Генпрокуратура также проверила, как соблюдаются права предпринимателей в города, получивших статус территории опережающего социально-экономическое развития (ТОСЭР).
Жалобы предпринимателей нашли подтверждение. «Пресечена практика незаконного проведения в отношении отдельных организаций проверок и рейдов министерством экологии области и МКУ „Управление по экологии и природопользованию“ города Миасса», — сообщает пресс-служба. В минэкологии пообещали прокомментировать претензии надзорного ведомства позже.
По ряду дел прекращено уголовное преследование в отношении ряда предпринимателей, в том числе бизнесмена Олега Сиротина, обратившегося с жалобой в Генпрокуратуру РФ. Также по заявлению Сиротина проводится доследственная проверка, по факту вымогательства от сторонних лиц. Кроме того проведена проверка по жалобе на Росздравнадзор от владельца одной из частных клиник. Установлено, что коммерсантам было выписано незаконное предписание.
Что касается статуса ТОСЭР, то правительству внесено представление за уклонение от привлечения резидентов и инвестиций в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Представления внесены минэкономразвития и минсельхозу области. Комментарий от правительства региона будет озвучен позже.
С жалобой на минэкологии региона юристы Сиротина обратились к Чайке 22 ноября, когда генпрокурор РФ проводил прием представителей малого и среднего бизнеса регионов УрФО.