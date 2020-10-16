Свердловский завод Росатома посадил на больничный пожилых рабочих

Комбинат «Электрохимприбор» (структура «Росатома» в Лесном, Свердловская область) отправляет сотрудников старше 65 лет на больничный в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Об этом сообщил гендиректор предприятия Сергей Жамилов.
«Все пожилые сотрудники (65+) будут отправлены на больничный до тех пор, пока эпидемическая обстановка не позволит вернуть их в нормальный режим работы. Мы продолжим дезинфицировать помещения на комбинате, закупать в достаточных объемах СИЗ и санитайзеры», — уточнил он.
В пресс-службе «Электрохимприбора» URA.RU сообщили, что комбинат является системообразующим предприятием и нахождение некоторых возрастных сотрудников в период пандемии являлось критически важным. «В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки всех возрастных сотрудников было решено перевести на больничный. При жесткой необходимости часть работников могут быть возвращены к работе», — объяснили в пресс-службе. Там уточнили, что от общего числа сотрудников рабочих старше 65 лет составляет 2%. Кто именно из них будет отправлен на больничный — сейчас решает кадровый отдел.
Комбинат «Электрохимприбор» является градообразующим предприятие Лесного и входит в ядерно-оружейный комплекс госкорпорации «Росатом». Его главной задачей является производство изделий для Вооруженных сил России.
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