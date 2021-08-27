Брата экс-сенатора от ЯНАО арестовали по делу о мошенничестве

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Правосудие разыскивает братьев Ананьевых по делу «Промсвязьбанка» Фото:

Тверской районный суд Москвы на два месяца арестовал Алексея Ананьева — старшего брата бывшего сенатора от Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Ананьева. Как сообщила пресс-служба суда в telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции», Ананьев, как и его младший брат, должен быть взят под стражу сразу после экстрадиции.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 27.08.2021 года в отношении Ананьева А.Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента фактического задержания или с момента его экстрадиции на территорию РФ», — говорится в сообщении. Двумя днями ранее аналогичное решение было принято в отношении Дмитрия Ананьева. Братья обвиняются в организации мошеннической схемы, позволившей им в считанные дни вывести из подконтрольного им «Промсвязьбанка» (ПСБ) еще 6,7 млрд рублей.

В настоящее время Ананьевы скрываются от российского правосудия за рубежом. Судебный арест на активы Ананьевых был наложен в 2019 году, а сами братья арестованы заочно по обвинению в растрате, однако «Интерпол» отказался разыскивать беглецов, посчитав дело «политически мотивированным».

Дмитрий Ананьев представлял интересы ЯНАО в Совете Федерации с 2006 по 2013 год. Ранее сообщалось, что братья, используя филиал ПСБ на Кипре, похитили 66,3 млрд рублей, 575 млн долларов и 24,4 млн евро.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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