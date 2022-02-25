Отменен саммит, на который в Екатеринбурге ждали Путина

Международный саммит SportAccord, который должен был пройти в мае в Екатеринбурге, отменен. Такое решение принял исполком мероприятия, сообщается на его официальном сайте. Причина отмены организаторами не называется.
«Исполнительный комитет SportAccord встретился сегодня [25 февраля] и единогласно проголосовал за отмену саммита 15—20 мая в Екатеринбурге», — говорится в сообщении на сайте. Решение утвердил президент SportAccord Иво Ферриани.
Международные спортивные мероприятия, которые должны пройти в России в 2022 году, начали массово отменять. Ранее было объявлено, что в ХМАО не состоится Шахматная паралимпиада, а Пермь потеряла право проведения чемпионата Европы по керлингу. Это связано с проведением РФ военной спецоперации в Украине.
Саммит SportAccord планировалось провести в Екатеринбурге в середине мая. Изначально мероприятие должно было состояться весной 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса переносилось несколько раз. Ожидалось, что саммит лично посетит президент РФ Владимир Путин. Также на площадке должны были встретиться 15 министров ведущих мировых держав, спортивные функционеры и представители крупнейших компаний в сфере спорта.
Международный саммит SportAccord, который должен был пройти в мае в Екатеринбурге, отменен. Такое решение принял исполком мероприятия, сообщается на его официальном сайте. Причина отмены организаторами не называется. «Исполнительный комитет SportAccord встретился сегодня [25 февраля] и единогласно проголосовал за отмену саммита 15—20 мая в Екатеринбурге», — говорится в сообщении на сайте. Решение утвердил президент SportAccord Иво Ферриани. Международные спортивные мероприятия, которые должны пройти в России в 2022 году, начали массово отменять. Ранее было объявлено, что в ХМАО не состоится Шахматная паралимпиада, а Пермь потеряла право проведения чемпионата Европы по керлингу. Это связано с проведением РФ военной спецоперации в Украине. Саммит SportAccord планировалось провести в Екатеринбурге в середине мая. Изначально мероприятие должно было состояться весной 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса переносилось несколько раз. Ожидалось, что саммит лично посетит президент РФ Владимир Путин. Также на площадке должны были встретиться 15 министров ведущих мировых держав, спортивные функционеры и представители крупнейших компаний в сфере спорта.