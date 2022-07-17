Посол РФ объяснил решение Северной Кореи по признанию Донбасса

18 июля 2022 в 03:54 Размер текста - 17 +

КНДР поддерживает борьбу Донбасса и осуждает киевский режим, заявил Александр Мацегор Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР Признавая независимость Донецкой и Луганской народных республик, Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) не рассчитывала ни на какие привилегии от Москвы, что говорит о том, что Пхеньян поступает «по совести». Об этом заявил посол России в Северной Корее Александр Мацегор. «Пхеньян на международной арене всегда поступает по совести, так, как он считает было бы правильно. Иногда это случается даже в ущерб себе. Северокорейцы ничего не получили от нас, например, за признание Крыма российским, они не выставляют нам счета после каждого голосования в нашу пользу в ООН или на любой другой международной площадке», — заявил Александр Мацегор в интервью «Известиям». По его словам, власти Северной Кореи считают киевский режим марионетками США, а борьбу Донбасса против бандеровской власти — справедливой. «Поэтому перед ней не стоит вопроса, кого следует поддержать», — резюмировал дипломат. Ранее КНДР признала независимость ДНР и ЛНР. В ответ на это Киев разорвал дипломатические отношения с Северной Кореей. Решение Пхеньяна поддержал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В Кремле также обрадовались признанием республик Донбасса Северной Кореей. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Признавая независимость Донецкой и Луганской народных республик, Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) не рассчитывала ни на какие привилегии от Москвы, что говорит о том, что Пхеньян поступает «по совести». Об этом заявил посол России в Северной Корее Александр Мацегор. «Пхеньян на международной арене всегда поступает по совести, так, как он считает было бы правильно. Иногда это случается даже в ущерб себе. Северокорейцы ничего не получили от нас, например, за признание Крыма российским, они не выставляют нам счета после каждого голосования в нашу пользу в ООН или на любой другой международной площадке», — заявил Александр Мацегор в интервью «Известиям». По его словам, власти Северной Кореи считают киевский режим марионетками США, а борьбу Донбасса против бандеровской власти — справедливой. «Поэтому перед ней не стоит вопроса, кого следует поддержать», — резюмировал дипломат. Ранее КНДР признала независимость ДНР и ЛНР. В ответ на это Киев разорвал дипломатические отношения с Северной Кореей. Решение Пхеньяна поддержал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В Кремле также обрадовались признанием республик Донбасса Северной Кореей.