Депутат облдумы прокомментировал возможность выдвижения на пост тюменского губернатора

Депутат Иван Вершинин не исключил выдвижения на должность губернатора Тюменской области
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Вершинин Иван. Тюмень, вершинин иван
Депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин может стать кандидатом от ЛДПР Фото:

Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин не исключил возможности выдвижения на пост главы региона в 2023 году от ЛДПР, но считает, что говорить об этом преждевременно. Об этом парламентарий сообщил в разговоре с URA.RU.

«Решение о выдвижении принимаю не я, а партия. Я всегда придерживаюсь партийной дисциплины. Если ЛДПР доверит мне право быть кандидатом — почту за честь. Если нет, то я поддержу другого кандидата — уверен, в любом случае, это будет достойный человек», — отметил депутат.

Ранее агентство со ссылкой на собственный источник в политической элите писало, что Вершинин рассматривается в ЛДПР как один из основных кандидатов на участие в губернаторских выборах наряду с коллегой по Тюменской облдуме Глебом Трубиным и депутатом Госдумы Евгением Марковым. При это инсайдер призывает дождаться официального старта предвыборной кампании.

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Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин не исключил возможности выдвижения на пост главы региона в 2023 году от ЛДПР, но считает, что говорить об этом преждевременно. Об этом парламентарий сообщил в разговоре с URA.RU. «Решение о выдвижении принимаю не я, а партия. Я всегда придерживаюсь партийной дисциплины. Если ЛДПР доверит мне право быть кандидатом — почту за честь. Если нет, то я поддержу другого кандидата — уверен, в любом случае, это будет достойный человек», — отметил депутат. Ранее агентство со ссылкой на собственный источник в политической элите писало, что Вершинин рассматривается в ЛДПР как один из основных кандидатов на участие в губернаторских выборах наряду с коллегой по Тюменской облдуме Глебом Трубиным и депутатом Госдумы Евгением Марковым. При это инсайдер призывает дождаться официального старта предвыборной кампании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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