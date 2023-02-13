Депутат облдумы прокомментировал возможность выдвижения на пост тюменского губернатора

Депутат Иван Вершинин не исключил выдвижения на должность губернатора Тюменской области

13 февраля 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин может стать кандидатом от ЛДПР Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин не исключил возможности выдвижения на пост главы региона в 2023 году от ЛДПР, но считает, что говорить об этом преждевременно. Об этом парламентарий сообщил в разговоре с URA.RU. «Решение о выдвижении принимаю не я, а партия. Я всегда придерживаюсь партийной дисциплины. Если ЛДПР доверит мне право быть кандидатом — почту за честь. Если нет, то я поддержу другого кандидата — уверен, в любом случае, это будет достойный человек», — отметил депутат. Ранее агентство со ссылкой на собственный источник в политической элите писало, что Вершинин рассматривается в ЛДПР как один из основных кандидатов на участие в губернаторских выборах наряду с коллегой по Тюменской облдуме Глебом Трубиным и депутатом Госдумы Евгением Марковым. При это инсайдер призывает дождаться официального старта предвыборной кампании.

Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин не исключил возможности выдвижения на пост главы региона в 2023 году от ЛДПР, но считает, что говорить об этом преждевременно. Об этом парламентарий сообщил в разговоре с URA.RU. «Решение о выдвижении принимаю не я, а партия. Я всегда придерживаюсь партийной дисциплины. Если ЛДПР доверит мне право быть кандидатом — почту за честь. Если нет, то я поддержу другого кандидата — уверен, в любом случае, это будет достойный человек», — отметил депутат. Ранее агентство со ссылкой на собственный источник в политической элите писало, что Вершинин рассматривается в ЛДПР как один из основных кандидатов на участие в губернаторских выборах наряду с коллегой по Тюменской облдуме Глебом Трубиным и депутатом Госдумы Евгением Марковым. При это инсайдер призывает дождаться официального старта предвыборной кампании.