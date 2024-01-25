Медики тюменских аэропортов работают без аккредитации

В транспортной медицине тюменской «матрешки» выявили десятки нарушений
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В аэропортах Тюменской области и ЯНАО не проходила подготовка по проведению предрейсовых осмотров Фото:

Часть медиков в здравпунктах аэропортов Тюменской области и ЯНАО работают без аккредитации или сертификата специалиста. Об этом сообщает в telegram-канале Уральская транспортная прокуратура.

«В здравпунктах аэропортов в Тюменской области, Ямало-Ненецком автономном округе не осуществлялась подготовка по вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых медосмотров. Часть медицинских работников осуществляли деятельность в отсутствие действующей аккредитации специалиста или сертификата специалиста», — говорится в сообщении.

Известно, что всего на Урале выявлено более 400 нарушений в сфере транспортной медицины. В число нарушителей попали и медики из ХМАО. Частыми случаями являются отсутствие парковочных мест для инвалидов, табличек «Брайля» и других приспособлений доступной среды. Уральская транспортная прокуратура взяла устранение всех нарушений в тюменской «матрешке» на особый контроль.

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Часть медиков в здравпунктах аэропортов Тюменской области и ЯНАО работают без аккредитации или сертификата специалиста. Об этом сообщает в telegram-канале Уральская транспортная прокуратура. «В здравпунктах аэропортов в Тюменской области, Ямало-Ненецком автономном округе не осуществлялась подготовка по вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых медосмотров. Часть медицинских работников осуществляли деятельность в отсутствие действующей аккредитации специалиста или сертификата специалиста», — говорится в сообщении. Известно, что всего на Урале выявлено более 400 нарушений в сфере транспортной медицины. В число нарушителей попали и медики из ХМАО. Частыми случаями являются отсутствие парковочных мест для инвалидов, табличек «Брайля» и других приспособлений доступной среды. Уральская транспортная прокуратура взяла устранение всех нарушений в тюменской «матрешке» на особый контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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