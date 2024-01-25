Медики тюменских аэропортов работают без аккредитации

В транспортной медицине тюменской «матрешки» выявили десятки нарушений

25 января 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

В аэропортах Тюменской области и ЯНАО не проходила подготовка по проведению предрейсовых осмотров Фото: Илья Московец © URA.RU Часть медиков в здравпунктах аэропортов Тюменской области и ЯНАО работают без аккредитации или сертификата специалиста. Об этом сообщает в telegram-канале Уральская транспортная прокуратура. «В здравпунктах аэропортов в Тюменской области, Ямало-Ненецком автономном округе не осуществлялась подготовка по вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых медосмотров. Часть медицинских работников осуществляли деятельность в отсутствие действующей аккредитации специалиста или сертификата специалиста», — говорится в сообщении. Известно, что всего на Урале выявлено более 400 нарушений в сфере транспортной медицины. В число нарушителей попали и медики из ХМАО. Частыми случаями являются отсутствие парковочных мест для инвалидов, табличек «Брайля» и других приспособлений доступной среды. Уральская транспортная прокуратура взяла устранение всех нарушений в тюменской «матрешке» на особый контроль.

Часть медиков в здравпунктах аэропортов Тюменской области и ЯНАО работают без аккредитации или сертификата специалиста. Об этом сообщает в telegram-канале Уральская транспортная прокуратура. «В здравпунктах аэропортов в Тюменской области, Ямало-Ненецком автономном округе не осуществлялась подготовка по вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых медосмотров. Часть медицинских работников осуществляли деятельность в отсутствие действующей аккредитации специалиста или сертификата специалиста», — говорится в сообщении. Известно, что всего на Урале выявлено более 400 нарушений в сфере транспортной медицины. В число нарушителей попали и медики из ХМАО. Частыми случаями являются отсутствие парковочных мест для инвалидов, табличек «Брайля» и других приспособлений доступной среды. Уральская транспортная прокуратура взяла устранение всех нарушений в тюменской «матрешке» на особый контроль.