Медики тюменских аэропортов работают без аккредитации

Часть медиков в здравпунктах аэропортов Тюменской области и ЯНАО работают без аккредитации или сертификата специалиста. Об этом сообщает в telegram-канале Уральская транспортная прокуратура.
«В здравпунктах аэропортов в Тюменской области, Ямало-Ненецком автономном округе не осуществлялась подготовка по вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых медосмотров. Часть медицинских работников осуществляли деятельность в отсутствие действующей аккредитации специалиста или сертификата специалиста», — говорится в сообщении.
Известно, что всего на Урале выявлено более 400 нарушений в сфере транспортной медицины. В число нарушителей попали и медики из ХМАО. Частыми случаями являются отсутствие парковочных мест для инвалидов, табличек «Брайля» и других приспособлений доступной среды. Уральская транспортная прокуратура взяла устранение всех нарушений в тюменской «матрешке» на особый контроль.
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