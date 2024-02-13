В самолете Utair после посадки в Москве обнаружили повреждения двигателя

13 февраля 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

В самолете Utair после посадки нашли повреждения в двигателе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В самолете Utair, который летел из Азербайджана в Москву, после посадки в аэропорту «Внуково» обнаружили неисправность в двигателе. На воздушном судне были повреждены лопатки двигателя и отсутствовал болт на акустической панели. «При выполнении послеполетного осмотра самолета Utair рейс Гянджа — Москва до начала технического и коммерческого обслуживания обнаружено повреждение на 9-и лопатках РК вентилятора и отсутствие болта на акустической панели правого двигателя. Комиссия провела осмотр и оценила степень повреждения воздушного судна», — сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. Эксперты осмотрели посадочную полосу и путь, по которому двигался самолет после приземления. Комиссия не обнаружила посторонних предметов. Агентство направило запрос в Utair с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что у самолета Utair, летевшего из Нижневартовска в Москву, произошла проблема с генератором во время полета. Воздушное судно благополучно приземлилось в столице.

В самолете Utair, который летел из Азербайджана в Москву, после посадки в аэропорту «Внуково» обнаружили неисправность в двигателе. На воздушном судне были повреждены лопатки двигателя и отсутствовал болт на акустической панели. «При выполнении послеполетного осмотра самолета Utair рейс Гянджа — Москва до начала технического и коммерческого обслуживания обнаружено повреждение на 9-и лопатках РК вентилятора и отсутствие болта на акустической панели правого двигателя. Комиссия провела осмотр и оценила степень повреждения воздушного судна», — сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. Эксперты осмотрели посадочную полосу и путь, по которому двигался самолет после приземления. Комиссия не обнаружила посторонних предметов. Агентство направило запрос в Utair с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что у самолета Utair, летевшего из Нижневартовска в Москву, произошла проблема с генератором во время полета. Воздушное судно благополучно приземлилось в столице.