В самолете Utair после посадки в Москве обнаружили повреждения двигателя

В самолете Utair, который летел из Азербайджана в Москву, после посадки в аэропорту «Внуково» обнаружили неисправность в двигателе. На воздушном судне были повреждены лопатки двигателя и отсутствовал болт на акустической панели.
«При выполнении послеполетного осмотра самолета Utair рейс Гянджа — Москва до начала технического и коммерческого обслуживания обнаружено повреждение на 9-и лопатках РК вентилятора и отсутствие болта на акустической панели правого двигателя. Комиссия провела осмотр и оценила степень повреждения воздушного судна», — сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT.
Эксперты осмотрели посадочную полосу и путь, по которому двигался самолет после приземления. Комиссия не обнаружила посторонних предметов.
Агентство направило запрос в Utair с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что у самолета Utair, летевшего из Нижневартовска в Москву, произошла проблема с генератором во время полета. Воздушное судно благополучно приземлилось в столице.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.