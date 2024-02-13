В самолете Utair после посадки в Москве обнаружили повреждения двигателя

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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, авиация, самолет, ютэир, ютейр
В самолете Utair после посадки нашли повреждения в двигателе Фото:

В самолете Utair, который летел из Азербайджана в Москву, после посадки в аэропорту «Внуково» обнаружили неисправность в двигателе. На воздушном судне были повреждены лопатки двигателя и отсутствовал болт на акустической панели.

«При выполнении послеполетного осмотра самолета Utair рейс Гянджа — Москва до начала технического и коммерческого обслуживания обнаружено повреждение на 9-и лопатках РК вентилятора и отсутствие болта на акустической панели правого двигателя. Комиссия провела осмотр и оценила степень повреждения воздушного судна», — сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT.

Эксперты осмотрели посадочную полосу и путь, по которому двигался самолет после приземления. Комиссия не обнаружила посторонних предметов.

Агентство направило запрос в Utair с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что у самолета Utair, летевшего из Нижневартовска в Москву, произошла проблема с генератором во время полета. Воздушное судно благополучно приземлилось в столице.

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В самолете Utair, который летел из Азербайджана в Москву, после посадки в аэропорту «Внуково» обнаружили неисправность в двигателе. На воздушном судне были повреждены лопатки двигателя и отсутствовал болт на акустической панели. «При выполнении послеполетного осмотра самолета Utair рейс Гянджа — Москва до начала технического и коммерческого обслуживания обнаружено повреждение на 9-и лопатках РК вентилятора и отсутствие болта на акустической панели правого двигателя. Комиссия провела осмотр и оценила степень повреждения воздушного судна», — сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. Эксперты осмотрели посадочную полосу и путь, по которому двигался самолет после приземления. Комиссия не обнаружила посторонних предметов. Агентство направило запрос в Utair с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что у самолета Utair, летевшего из Нижневартовска в Москву, произошла проблема с генератором во время полета. Воздушное судно благополучно приземлилось в столице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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