Путин пообещал хранить память о павших героях-«афганцах»

15 февраля 2024 в 19:28 Размер текста - 17 +

По словам Путина, важно пронести через время «нерушимое боевое братство» афганцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин в 35-ю годовщину вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана пообещал хранить память о павших героях-«афганцев», сражавшихся за Отчизну. Он добавил, что в нынешнее время ветераны Афганистана участвуют в спецоперации как добровольцы и уделяют много внимания патриотическому воспитанию российской молодежи. Об этом сообщает сайт Кремля. «Мы всегда будем хранить память о павших героях, которые мужественно сражались на афганской земле, защищая Отчизну», — передает Кремль слова Путина. Он добавил, что на данный момент ветераны-афганцы участвуют в качестве добровольцев на СВО. Они оказывают поддержку семьям погибших сослуживцев и уделяют большое внимание молодежному патриотическому воспитанию. глава РФ отметил, что важно через десятилетия пронести «нерушимое боевое братство». Годовщина вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана отмечается 15 февраля. Военный конфликт на этой территории длился в течение 10 лет. Член Совета Федерации РФ от Свердловской области Виктор Шептий заявил, что афганцы научили ведению боевых действий современных участников спецоперации.

Президент РФ Владимир Путин в 35-ю годовщину вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана пообещал хранить память о павших героях-«афганцев», сражавшихся за Отчизну. Он добавил, что в нынешнее время ветераны Афганистана участвуют в спецоперации как добровольцы и уделяют много внимания патриотическому воспитанию российской молодежи. Об этом сообщает сайт Кремля. «Мы всегда будем хранить память о павших героях, которые мужественно сражались на афганской земле, защищая Отчизну», — передает Кремль слова Путина. Он добавил, что на данный момент ветераны-афганцы участвуют в качестве добровольцев на СВО. Они оказывают поддержку семьям погибших сослуживцев и уделяют большое внимание молодежному патриотическому воспитанию. глава РФ отметил, что важно через десятилетия пронести «нерушимое боевое братство». Годовщина вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана отмечается 15 февраля. Военный конфликт на этой территории длился в течение 10 лет. Член Совета Федерации РФ от Свердловской области Виктор Шептий заявил, что афганцы научили ведению боевых действий современных участников спецоперации.