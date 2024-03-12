Диетолог рассказала о самых полезных блинах в Масленичную неделю

Правильно выбранная начинка для блинов в Масленичную неделю снизит нагрузку на организм и избавит от вредных калорий. Лучшее содержимое, подобранное для этого мучного блюда, — овощи и ягоды, рассказала диетолог Елена Соломатина.
«Полезными будут блины с капустой, морковью, главное, не с крахмалистыми овощами. Можно добавлять фрукты, например, несладкие яблоки. Также подойдут черника, голубика, ежевика и вишня», — цитирует
Она подчеркнула, что дольше всего усваиваются блины с мясом. Лучше предпочесть им блины с рыбой, которая насыщена витамином Д. При приготовлении также важно обратить внимание на ингредиенты для смеси. Муку высшего сорта лучше заменить на цельнозерновую — гречневую или ржаную. Также оптимальней добавлять в тесто нежирное молоко или кефир, рассказала Соломатина. Блины намного полезней будут выпеченные, а не жаренные.
Масленица в этом году выпала на неделю с 11 по 17 марта. URA.RU рассказывало о том, что разрешено и запрещено верующим православным в этот праздник. Также агентство собрало рецепты блинов, которые удивят гостей.
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