Диетолог рассказала о самых полезных блинах в Масленичную неделю

Диетолог Соломатина: в Масленичную неделю лучше есть блины с овощами и ягодами
© Служба новостей «URA.RU»
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Выпекание масленичных блинов. Москва, блины, красная икра, гжель, посуда, выпечка, кухня, приготовление пищи
Овощи и ягоды считаются самой полезной начинкой для блинов Фото:

Правильно выбранная начинка для блинов в Масленичную неделю снизит нагрузку на организм и избавит от вредных калорий. Лучшее содержимое, подобранное для этого мучного блюда, — овощи и ягоды, рассказала диетолог Елена Соломатина.

«Полезными будут блины с капустой, морковью, главное, не с крахмалистыми овощами. Можно добавлять фрукты, например, несладкие яблоки. Также подойдут черника, голубика, ежевика и вишня», — цитирует NEWS.ru диетолога Елену Соломатину.

Она подчеркнула, что дольше всего усваиваются блины с мясом. Лучше предпочесть им блины с рыбой, которая насыщена витамином Д. При приготовлении также важно обратить внимание на ингредиенты для смеси. Муку высшего сорта лучше заменить на цельнозерновую — гречневую или ржаную. Также оптимальней добавлять в тесто нежирное молоко или кефир, рассказала Соломатина. Блины намного полезней будут выпеченные, а не жаренные.

Масленица в этом году выпала на неделю с 11 по 17 марта. URA.RU рассказывало о том, что разрешено и запрещено верующим православным в этот праздник. Также агентство собрало рецепты блинов, которые удивят гостей.

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Правильно выбранная начинка для блинов в Масленичную неделю снизит нагрузку на организм и избавит от вредных калорий. Лучшее содержимое, подобранное для этого мучного блюда, — овощи и ягоды, рассказала диетолог Елена Соломатина. «Полезными будут блины с капустой, морковью, главное, не с крахмалистыми овощами. Можно добавлять фрукты, например, несладкие яблоки. Также подойдут черника, голубика, ежевика и вишня», — цитирует NEWS.ru диетолога Елену Соломатину. Она подчеркнула, что дольше всего усваиваются блины с мясом. Лучше предпочесть им блины с рыбой, которая насыщена витамином Д. При приготовлении также важно обратить внимание на ингредиенты для смеси. Муку высшего сорта лучше заменить на цельнозерновую — гречневую или ржаную. Также оптимальней добавлять в тесто нежирное молоко или кефир, рассказала Соломатина. Блины намного полезней будут выпеченные, а не жаренные. Масленица в этом году выпала на неделю с 11 по 17 марта. URA.RU рассказывало о том, что разрешено и запрещено верующим православным в этот праздник. Также агентство собрало рецепты блинов, которые удивят гостей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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