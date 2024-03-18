У компании из Екатеринбурга заберут 200 млн рублей, заработанные в Тюмени

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Деньги, полученные за работы по контракту, придется вернуть Фото:

Компания из Екатеринбурга — ООО «Вест», должна будет вернуть в бюджет 200 млн рублей, полученные ею при выполнении контракта по строительству дорог в Тюменском районе. Это стало результатом вскрытого картельного соглашения и иска от прокуратуры Тюменской области. Информацию URA.RU предоставили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Арбитражным судом Тюменской области удовлетворены требования первого зампрокурора Тюменской области к „Службе заказчика Тюменского района“ и ООО „Вест“, о признании недействительными аукциона и муниципального контракта, а также о взыскании в доход федерального бюджета 200 974 937 рублей. Ранее УФАС по региону выявил в действиях общества факт заключения картельного соглашения», — сообщили в пресс-службе.

Речь идет о контракте на строительство дорог в деревне Якуши Тюменского района. Как выяснилось, ООО «Вест» (зарегистрированное в Екатеринбурге) заключило картельное соглашение с другими участниками тендера, что позволило ему получить контракт на самых выгодных условиях. Учитывая эти обстоятельства, прокурор потребовал признать прошедший аукцион незаконным, а полученные за него деньги — вернуть.

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Компания из Екатеринбурга — ООО «Вест», должна будет вернуть в бюджет 200 млн рублей, полученные ею при выполнении контракта по строительству дорог в Тюменском районе. Это стало результатом вскрытого картельного соглашения и иска от прокуратуры Тюменской области. Информацию URA.RU предоставили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Арбитражным судом Тюменской области удовлетворены требования первого зампрокурора Тюменской области к „Службе заказчика Тюменского района“ и ООО „Вест“, о признании недействительными аукциона и муниципального контракта, а также о взыскании в доход федерального бюджета 200 974 937 рублей. Ранее УФАС по региону выявил в действиях общества факт заключения картельного соглашения», — сообщили в пресс-службе. Речь идет о контракте на строительство дорог в деревне Якуши Тюменского района. Как выяснилось, ООО «Вест» (зарегистрированное в Екатеринбурге) заключило картельное соглашение с другими участниками тендера, что позволило ему получить контракт на самых выгодных условиях. Учитывая эти обстоятельства, прокурор потребовал признать прошедший аукцион незаконным, а полученные за него деньги — вернуть.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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