Уральских таможенников вакцинируют, чтобы защитить от зараженных болельщиков ЧМ-2018

13:19 09 апреля 2018 0

Вакцинация спасет таможенников от больных фанатов ЧМ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Перед началом чемпионата мира по футболу сотрудники таможни в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге поголовно пройдут вакцинацию. Таможенникам поставят прививки против дифтерии, столбняка и вирусного гепатита B, об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе Кольцовской таможни.

Эта мера вызвана тем, что в Екатеринбург ожидается приезд большого количества иностранных гостей на игры чемпионата мира. В том числе, приедут болельщики из стран с неблагополучной ситуацией по инфекционным заболеваниям. Таким образом таможенники будут защищены при контакте с возможными носителями вирусных заболеваний. Вакцинация пройдет по приказу главного санитарного врача Свердловской области, уточнили в ведомстве.

В дни чемпионата мира ожидается приезд в Екатеринбург порядка 60 тысяч болельщиков. Большая их часть прибудет в город воздушным транспортом через аэропорт Кольцово. Ожидаются гости из Египта, Швеции, Мексики, Саудовской Аравии, Перу, Франции, Уругвая, Сенегала, Японии и других стран.