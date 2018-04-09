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09 апреля 2018
13:19  09 апреля 2018 0

Уральских таможенников вакцинируют, чтобы защитить от зараженных болельщиков ЧМ-2018

Прививки от гриппа Курган, укол, шприц, прививка от гриппа
Вакцинация спасет таможенников от больных фанатов ЧМФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Перед началом чемпионата мира по футболу сотрудники таможни в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге поголовно пройдут вакцинацию. Таможенникам поставят прививки против дифтерии, столбняка и вирусного гепатита B, об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе Кольцовской таможни.

Эта мера вызвана тем, что в Екатеринбург ожидается приезд большого количества иностранных гостей на игры чемпионата мира. В том числе, приедут болельщики из стран с неблагополучной ситуацией по инфекционным заболеваниям. Таким образом таможенники будут защищены при контакте с возможными носителями вирусных заболеваний. Вакцинация пройдет по приказу главного санитарного врача Свердловской области, уточнили в ведомстве.

В дни чемпионата мира ожидается приезд в Екатеринбург порядка 60 тысяч болельщиков. Большая их часть прибудет в город воздушным транспортом через аэропорт Кольцово. Ожидаются гости из Египта, Швеции, Мексики, Саудовской Аравии, Перу, Франции, Уругвая, Сенегала, Японии и других стран.

Александр Лукманов
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