В курганском институте после жалобы Путину сменили руководство

В Кургане в Институте развития образования и социальных технологий (ИРОСТ) назначен новый руководитель. Им стала Елена Ситникова, которая до этого возглавляла управление общего и профессионального образования департамента образования и науки. Ранее коллектив института написал открытое письмо президенту Владимиру Путину по поводу сокращений. О новом назначении URA.RU сообщили в пресс-службе департамента.
«Нового руководителя учреждения дополнительного профессионального образования ИРОСТ Елену Ситникову представил коллективу директор департамента образования и науки Андрей Кочеров», — говорится в информации.
В ИРОСТ запланированы изменения. Они коснутся функционала методистов. Институт сделает акцент на подготовке учителей по математике, информатике, физике, химии, биологии. По-новому начнут готовить учителей иностранного языка, их буду погружать в языковую среду. Институт будет сопровождать все образовательные проекты, которые реализуются в области сегодня: «Инженерные классы», «IT-классы», «Агробизнесобразование», «Менделеевский класс» и другие.
В апреле педагоги ИРОСТ, которым грозило сокращение, писали открытое письмо президенту Владимиру Путину. Прежняя и. о. ректора Нина Криволапова под угрозой увольнения отказалась сокращать персонал. По приказу об оптимизации института предполагалось, что придется сократить 46% сотрудников. Прежний и. о. ректора курганского института, в прошлом — директор департамента образования, Дмитрий Пожиленков покинул свою должность через два месяца после назначения.
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