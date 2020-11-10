Екатеринбург ожидает около 12 тысяч участников. Из них 9 тысяч — спортсмены Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министр спорта России Олег Матыцин в гостях «Вечернего Урганта» показал талисманы Универсиады, которая пройдет в столице Урала в 2023 году. Ими стали девушка-блогер Хитти, олень Ягги и соболенок Кедри.

«Первая — Хитти, девушка-блогер. Надеюсь, она будет очень популярна среди гостей. Ее имя ассоциируется со словом „малахит“, который имеет к Уралу непосредственное отношение. Ягги — спортсмен-любитель, он очень любит баскетбол и является оленем. Он ест мох, ягель, поэтому такое имя. Третий — импозантный музыкант соболенок Кедри, его имя ассоциируется с кедровыми орешками», — объяснил министр.

По его словам, у каждого героя будет своя роль. Так, один из них будет встречать участников и гостей соревнования, кто-то будет зажигать атлетов, зрителей на трибунах. Третий персонаж познакомит гостей с Уралом, рассказал Матыцин. Он отметил, что Екатеринбург ожидает около 12 тысяч участников. Из них 9 тысяч — спортсмены.

Ранее президент России Владимир Путин в январе подписал указ о проведении летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге, она пройдет с 8 по 19 августа 2023 года. Ранее всемирные студенческие игры в России проходили в Казани и в Красноярске.

Фото: скриншот / Первый канал