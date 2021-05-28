Невиновная екатеринбурженка полтора года провела в СИЗО Тюмени

Суд оправдал женщину, которую убийца ее матери попытался сделать соучастницей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Екатеринбурга, которую подозревали в заказном убийстве матери, полтора года просидела в тюменском СИЗО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Тюменского областного суда. По итогу женщину признали невиновной.

«Полтора года провела в тюменском СИЗО 33-летняя жительница Екатеринбурга. Она обвинялась в организации заказного убийства своей матери. Суд не нашел мотивов и вынес оправдательный приговор», — рассказали URA.RU в пресс-службе Тюменского областного суда.

Светлана Д. попала за решетку после того, как в Тюмени обнаружили труп ее матери. Женщину убили и спрятали в колодце в СНТ «Ягодное». В преступлении признался сожитель екатеринбурженки (бывший зэк, отсидевший срок за убийство тещи и еще одной женщины). Однако мужчина заявил, что возлюбленная подговорила его пойти на убийство.

«По версии следствия, у Светланы был мотив. Якобы в 1995 году кто-то обвинил ее в краже часов, и мать чуть ли не неделю ремнем выбивала из нее признание. Это причинило девушке психологическую травму», — рассказали URA.RU в суде.

Доказать невиновность женщины помогли показания ее знакомых. Они характеризовали обвиняемую как заботливую дочь. Камнем преткновения между родственниками был только сожитель Светланы, который не нравился ее матери. Последняя даже написала на «зятя» заявление об угрозе убийством. Его нашли вместе с телом женщины.

«Теперь у оправданной женщины есть право на реабилитацию и компенсацию морального вреда. Ее сожитель приговорен к семи годам и 11 месяцам лишения свободы», — уточнили в пресс-службе суда.