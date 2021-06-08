Варламов вступился за блогера, оскорбившего Новый Уренгой

По мнению Ильи Варламова, жителям Нового Уренгоя была предоставлена возможность пропиарить город Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогер Андрей Петров, назвавший Новый Уренгой (ЯНАО) самым убогим городом России, предоставил его жителям возможность сделать городу бесплатный пиар. Поэтому им стоило устроить Петрову экскурсию по лучшим местам, а не нападать на него. Таким мнением на своей странице в Instagram поделился блогер Илья Варламов.

«Сейчас у жителей Нового Уренгоя была отличная возможность сделать городу бесплатный пиар. Это же „газовая столица России“, по-своему интересное место! Они могли бы устроить Петрову экскурсию, показать лучшие места, если уж им так хотелось выставить город в выгодном свете», — написал Варламов в посте в Instagram. Отмечается, что жители города накинулись на блогера, транслировавшего даже не свое мнение. Варламов подчеркнул, что самые агрессивные из тех, кто встретил Петрова в аэропорту, угрожали ему и преследовали на машинах во время его поездки в ЯНАО.

Варламов считает, что после такого агрессивного поведения жителей Нового Уренгоя, которых он назвал «гопниками», в город никто не приедет, в том числе туристы. И в «газовой столице России» останутся одни «вахтовики, гопники и комары».

Ранее блогер Андрей Петров в своем Instagram назвал Новый Уренгой (ЯНАО) самым убогим городом в России. При этом он лично прилетел туда со своими друзьями. Однако из-за агрессивного поведения жителей, связанного с его заявлением, ему пришлось передвигаться по городу в сопровождении силовиков.