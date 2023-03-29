Пасечник подписал закон о ликвидации Народной милиции и органов власти ЛНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пушилин Денис и Пасечник Леонид на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, пасечник леонид
Леонид Пасечник упразднил администрацию главы ЛНР Фото:

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник решил ликвидировать исполнительные органы власти и Народную милицию республики. Об этом рассказали в правительстве ЛНР.

«Упразднить исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики», — указано в документе, который подписал Пасечник. Также будет ликвидирована Народная милиция ЛНР.

С этой целью будет создана ликвидационная комиссия, которая будет состоять из государственных гражданских служащих и сотрудников органов исполнительной власти. Это планируется сделать не позднее 1 июня. Также врио главы республики упразднил администрацию главы ЛНР.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник решил ликвидировать исполнительные органы власти и Народную милицию республики. Об этом рассказали в правительстве ЛНР. «Упразднить исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики», — указано в документе, который подписал Пасечник. Также будет ликвидирована Народная милиция ЛНР. С этой целью будет создана ликвидационная комиссия, которая будет состоять из государственных гражданских служащих и сотрудников органов исполнительной власти. Это планируется сделать не позднее 1 июня. Также врио главы республики упразднил администрацию главы ЛНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...