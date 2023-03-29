Пасечник подписал закон о ликвидации Народной милиции и органов власти ЛНР

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник решил ликвидировать исполнительные органы власти и Народную милицию республики. Об этом рассказали в правительстве ЛНР.
«Упразднить исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики», — указано в
С этой целью будет создана ликвидационная комиссия, которая будет состоять из государственных гражданских служащих и сотрудников органов исполнительной власти. Это планируется сделать не позднее 1 июня. Также врио главы республики упразднил администрацию главы ЛНР.
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