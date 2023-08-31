В ЯНАО задержали закладчицу из Челябинска с крупной партией наркотиков

Полицейские Нового Уренгоя задержали челябинку со ста граммами наркотиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, конопля, наркотики
В ЯНАО арестовали жительницу Челябинска, решившую подзаработать на «закладках» Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудники линейного отдела полиции задержали местную жительницу, приехавшую из Челябинска и решившую подзаработать на продаже наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД на транспорте по УрФО.

«На территории Нового Уренгоя задержали 36-летнюю местную жительницу в момент, когда она забирала „закладку“ с предполагаемым запрещенным веществом из тайника. Подозреваемая признала свою вину, пояснив, что переехала в Новый Уренгой около месяца назад из Челябинской области к своему возлюбленному. Так как женщина сама употребляет наркотические средства, она решила заняться их сбытом, в качестве подработки», — сообщают в пресс-службе ведомства на официальном сайте.

При ней обнаружили сверток, содержащий около ста грамм наркотического вещества синтетического происхождения. Женщина была заключена под стражу, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

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В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудники линейного отдела полиции задержали местную жительницу, приехавшую из Челябинска и решившую подзаработать на продаже наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД на транспорте по УрФО. «На территории Нового Уренгоя задержали 36-летнюю местную жительницу в момент, когда она забирала „закладку“ с предполагаемым запрещенным веществом из тайника. Подозреваемая признала свою вину, пояснив, что переехала в Новый Уренгой около месяца назад из Челябинской области к своему возлюбленному. Так как женщина сама употребляет наркотические средства, она решила заняться их сбытом, в качестве подработки», — сообщают в пресс-службе ведомства на официальном сайте. При ней обнаружили сверток, содержащий около ста грамм наркотического вещества синтетического происхождения. Женщина была заключена под стражу, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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