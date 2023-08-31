В ЯНАО задержали закладчицу из Челябинска с крупной партией наркотиков

В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудники линейного отдела полиции задержали местную жительницу, приехавшую из Челябинска и решившую подзаработать на продаже наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД на транспорте по УрФО.
«На территории Нового Уренгоя задержали 36-летнюю местную жительницу в момент, когда она забирала „закладку“ с предполагаемым запрещенным веществом из тайника. Подозреваемая признала свою вину, пояснив, что переехала в Новый Уренгой около месяца назад из Челябинской области к своему возлюбленному. Так как женщина сама употребляет наркотические средства, она решила заняться их сбытом, в качестве подработки», — сообщают в пресс-службе ведомства на официальном сайте.
При ней обнаружили сверток, содержащий около ста грамм наркотического вещества синтетического происхождения. Женщина была заключена под стражу, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
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