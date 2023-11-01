Военный аналитик назвал, каким будет оружие будущего

Аналитик Прохватилов: оружием будущего станет взлом систем генеративного ИИ

02 ноября 2023 в 06:05 Размер текста - 17 +

В будущем взлом систем генеративного ИИ может стать орудием будущего Фото: Владимир Андреев © URA.RU В будущем самым совершенным оружием в борьбе с противником может стать взлом систем генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказал военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Я считаю, что серьезным оружием будущего может быть взламывание систем генеративного искусственного интеллекта противника. Это те чат-боты, которые делают несколько компаний: американская, китайская. Пентагон уже создал систему их внедрения, ЦРУ тоже», — передает слова Прохватилов «Лента.ру». По словам специалиста, ряд университетов в Соединенных Штатах уже провели исследования по взлому ИИ. Он также подметил, что трендом будущего станет использование дешевых, легкозаменяемых вооружений. Ранее британский и канадский ученый Джеффри Хинтон рассказал, что основной риск будущего заключается в замене человеческого труда на машинный. Некоторые профессии могут исчезнуть, если искусственный интеллект продолжит развиваться с такой динамичной скоростью, передает телеканал 360. ИИ способен привести к автоматизации до 300 млн рабочих мест, передает RT. Из-за этого может нарушится социальный баланс.

В будущем самым совершенным оружием в борьбе с противником может стать взлом систем генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказал военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Я считаю, что серьезным оружием будущего может быть взламывание систем генеративного искусственного интеллекта противника. Это те чат-боты, которые делают несколько компаний: американская, китайская. Пентагон уже создал систему их внедрения, ЦРУ тоже», — передает слова Прохватилов «Лента.ру». По словам специалиста, ряд университетов в Соединенных Штатах уже провели исследования по взлому ИИ. Он также подметил, что трендом будущего станет использование дешевых, легкозаменяемых вооружений. Ранее британский и канадский ученый Джеффри Хинтон рассказал, что основной риск будущего заключается в замене человеческого труда на машинный. Некоторые профессии могут исчезнуть, если искусственный интеллект продолжит развиваться с такой динамичной скоростью, передает телеканал 360. ИИ способен привести к автоматизации до 300 млн рабочих мест, передает RT. Из-за этого может нарушится социальный баланс.