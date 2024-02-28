Минобороны показало видео с новой российской РСЗО «Возрождение»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, залп, выстрел, смерч, артиллерия, ураган, рсзо,  stock
РСЗО «Возрождение» попала на видео Минобороны РФ Фото:

Появилось первое изображение новейшей российской бикалиберной РСЗО «Возрождение», которую заметили на ролике Минобороны. Машина с направляющими для ракет двух калибров была замечена на видеозаписи, демонстрирующей проверку гособоронзаказа в Тульской области министром обороны России Сергеем Шойгу.

По конструкции артиллерийской части можно предположить, что система «Возрождение» имеет пакетную перезарядку. Данная система впервые попала на видео.

Госкорпорация «Ростех» объявила о создании новейшей бикалиберной РСЗО «Возрождение» на основе информационной системы дистанционного мониторинга (ИСДМ) «Земледелие». Эта установка сможет использовать ракеты с минами и боеприпасы от РСЗО «Ураган».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Появилось первое изображение новейшей российской бикалиберной РСЗО «Возрождение», которую заметили на ролике Минобороны. Машина с направляющими для ракет двух калибров была замечена на видеозаписи, демонстрирующей проверку гособоронзаказа в Тульской области министром обороны России Сергеем Шойгу. По конструкции артиллерийской части можно предположить, что система «Возрождение» имеет пакетную перезарядку. Данная система впервые попала на видео. Госкорпорация «Ростех» объявила о создании новейшей бикалиберной РСЗО «Возрождение» на основе информационной системы дистанционного мониторинга (ИСДМ) «Земледелие». Эта установка сможет использовать ракеты с минами и боеприпасы от РСЗО «Ураган».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...