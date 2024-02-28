Минобороны показало видео с новой российской РСЗО «Возрождение»

Появилось первое изображение новейшей российской бикалиберной РСЗО «Возрождение», которую заметили на ролике Минобороны. Машина с направляющими для ракет двух калибров была замечена на видеозаписи, демонстрирующей проверку гособоронзаказа в Тульской области министром обороны России Сергеем Шойгу.
По конструкции артиллерийской части можно предположить, что система «Возрождение» имеет пакетную перезарядку. Данная система впервые попала на видео.
Госкорпорация «Ростех» объявила о создании новейшей бикалиберной РСЗО «Возрождение» на основе информационной системы дистанционного мониторинга (ИСДМ) «Земледелие». Эта установка сможет использовать ракеты с минами и боеприпасы от РСЗО «Ураган».
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