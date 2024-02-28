Армия и оружие Минобороны показало видео с новой российской РСЗО «Возрождение» 28 февраля 2024 в 21:12 Размер текста - 17 + РСЗО «Возрождение» попала на видео Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Появилось первое изображение новейшей российской бикалиберной РСЗО «Возрождение», которую заметили на ролике Минобороны. Машина с направляющими для ракет двух калибров была замечена на видеозаписи, демонстрирующей проверку гособоронзаказа в Тульской области министром обороны России Сергеем Шойгу. По конструкции артиллерийской части можно предположить, что система «Возрождение» имеет пакетную перезарядку. Данная система впервые попала на видео. Госкорпорация «Ростех» объявила о создании новейшей бикалиберной РСЗО «Возрождение» на основе информационной системы дистанционного мониторинга (ИСДМ) «Земледелие». Эта установка сможет использовать ракеты с минами и боеприпасы от РСЗО «Ураган». Появилось первое изображение новейшей российской бикалиберной РСЗО «Возрождение», которую заметили на ролике Минобороны. Машина с направляющими для ракет двух калибров была замечена на видеозаписи, демонстрирующей проверку гособоронзаказа в Тульской области министром обороны России Сергеем Шойгу. По конструкции артиллерийской части можно предположить, что система «Возрождение» имеет пакетную перезарядку. Данная система впервые попала на видео. Госкорпорация «Ростех» объявила о создании новейшей бикалиберной РСЗО «Возрождение» на основе информационной системы дистанционного мониторинга (ИСДМ) «Земледелие». Эта установка сможет использовать ракеты с минами и боеприпасы от РСЗО «Ураган». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям