Россияне смогут вывезти питомцев в Европу только после анализа на бешенство

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Прежде, чем взять питомцев в Европу, придется съездить в Москву или Владимир
Прежде, чем взять питомцев в Европу, придется съездить в Москву или Владимир Фото:

Посетить страны Европейского союза (ЕС) вместе с домашними животными теперь можно только после анализа на бешенство. Проводят его в Москве и Владимире, сообщили URA.RU 5 июня в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.

«С 16 сентября 2024 года ввоз собак, кошек и хорьков из России в страны ЕС будет возможен только при проведении анализа на определение антител к бешенству. Сейчас Россельхознадзор подтвердил перед ЕС возможность исследований только в двух лабораториях: в Москве и Владимире», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Изменения введены на основе регламента комиссии ЕС от 19 апреля. Прорабатывается вопрос о возможности сдачи анализов в лабораториях других городов. Сейчас обратиться за услугой можно только в московский ветцентр ФГБУ «ВГНКИ» и владимирский лабораторно-диагностический центр ФГБУ «ВНИИЗЖ».

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Посетить страны Европейского союза (ЕС) вместе с домашними животными теперь можно только после анализа на бешенство. Проводят его в Москве и Владимире, сообщили URA.RU 5 июня в пресс-службе Уральского Россельхознадзора. «С 16 сентября 2024 года ввоз собак, кошек и хорьков из России в страны ЕС будет возможен только при проведении анализа на определение антител к бешенству. Сейчас Россельхознадзор подтвердил перед ЕС возможность исследований только в двух лабораториях: в Москве и Владимире», — сообщили URA.RU в ведомстве. Изменения введены на основе регламента комиссии ЕС от 19 апреля. Прорабатывается вопрос о возможности сдачи анализов в лабораториях других городов. Сейчас обратиться за услугой можно только в московский ветцентр ФГБУ «ВГНКИ» и владимирский лабораторно-диагностический центр ФГБУ «ВНИИЗЖ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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