Обвиняемый в финансировании террористов из «Крокуса» частично признал вину

Частично признал вину обвиняемы в финансировании террористов, напавших на «Крокус сити холл» Якубджони Юсуфзода. Об этом сообщает ТАСС.
«Обвиняемый в финансировании нападавших на концертный зал „Крокус сити холл“ Якубджони Юсуфзода частично признал вину», — передает агентство. ТАСС ссылается на текст решения суда по жалобе на арест обвиняемого.
В ходе теракта 22 марта погибло 145 человек. По делу о теракте в «Кроусе» было задержано более 20 человек. Многие из них, в том числе четверо исполнителей, находятся под арестом. Также двух сотрудников «Крокус Сити Холла» обвинили в оказании услуг, не отвечающие требованиям безопасности. Их отпустили под подписку о невыезде.
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