Обвиняемый в финансировании террористов из «Крокуса» частично признал вину

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
В деле о теракте в «Крокусе» более 20 фигурантов Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Частично признал вину обвиняемы в финансировании террористов, напавших на «Крокус сити холл» Якубджони Юсуфзода. Об этом сообщает ТАСС.

«Обвиняемый в финансировании нападавших на концертный зал „Крокус сити холл“ Якубджони Юсуфзода частично признал вину», — передает агентство. ТАСС ссылается на текст решения суда по жалобе на арест обвиняемого.

В ходе теракта 22 марта погибло 145 человек. По делу о теракте в «Кроусе» было задержано более 20 человек. Многие из них, в том числе четверо исполнителей, находятся под арестом. Также двух сотрудников «Крокус Сити Холла» обвинили в оказании услуг, не отвечающие требованиям безопасности. Их отпустили под подписку о невыезде.

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Частично признал вину обвиняемы в финансировании террористов, напавших на «Крокус сити холл» Якубджони Юсуфзода. Об этом сообщает ТАСС. «Обвиняемый в финансировании нападавших на концертный зал „Крокус сити холл“ Якубджони Юсуфзода частично признал вину», — передает агентство. ТАСС ссылается на текст решения суда по жалобе на арест обвиняемого. В ходе теракта 22 марта погибло 145 человек. По делу о теракте в «Кроусе» было задержано более 20 человек. Многие из них, в том числе четверо исполнителей, находятся под арестом. Также двух сотрудников «Крокус Сити Холла» обвинили в оказании услуг, не отвечающие требованиям безопасности. Их отпустили под подписку о невыезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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