Обвиняемый в финансировании террористов из «Крокуса» частично признал вину

05 июня 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

В деле о теракте в «Крокусе» более 20 фигурантов Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Частично признал вину обвиняемы в финансировании террористов, напавших на «Крокус сити холл» Якубджони Юсуфзода. Об этом сообщает ТАСС. «Обвиняемый в финансировании нападавших на концертный зал „Крокус сити холл“ Якубджони Юсуфзода частично признал вину», — передает агентство. ТАСС ссылается на текст решения суда по жалобе на арест обвиняемого. В ходе теракта 22 марта погибло 145 человек. По делу о теракте в «Кроусе» было задержано более 20 человек. Многие из них, в том числе четверо исполнителей, находятся под арестом. Также двух сотрудников «Крокус Сити Холла» обвинили в оказании услуг, не отвечающие требованиям безопасности. Их отпустили под подписку о невыезде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Частично признал вину обвиняемы в финансировании террористов, напавших на «Крокус сити холл» Якубджони Юсуфзода. Об этом сообщает ТАСС. «Обвиняемый в финансировании нападавших на концертный зал „Крокус сити холл“ Якубджони Юсуфзода частично признал вину», — передает агентство. ТАСС ссылается на текст решения суда по жалобе на арест обвиняемого. В ходе теракта 22 марта погибло 145 человек. По делу о теракте в «Кроусе» было задержано более 20 человек. Многие из них, в том числе четверо исполнителей, находятся под арестом. Также двух сотрудников «Крокус Сити Холла» обвинили в оказании услуг, не отвечающие требованиям безопасности. Их отпустили под подписку о невыезде.