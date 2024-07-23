YouTube заблокировал канал Мосбиржи

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YouTube заблокировал канал Мосбиржи Фото:

YouTube заблокировал канал Мосбиржи. В этом убедился корреспондент URA.RU.

«Эта страница недоступна. Может, поискать что-нибудь другое?» — такое сообщение появляется после того, как пользователь перешел по ссылке на видео из telegram-канала. Также канал и видео с него теперь невозможно найти на видеохостинге. В канале, в частности, проводились трансляции церемоний запуска торгов после IPO.

Ранее YouTube заблокировал канал певца Shaman’а, после чего он сообщил в соцсетях о проведении акции протеста у посольства США в Москве. Также видеохостинг заблокировал региональные каналы ВГТРК, что, по мнению посольства РФ в Вашингтоне, является новой попыткой «подавления инакомыслия» американцами.

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YouTube заблокировал канал Мосбиржи. В этом убедился корреспондент URA.RU. «Эта страница недоступна. Может, поискать что-нибудь другое?» — такое сообщение появляется после того, как пользователь перешел по ссылке на видео из telegram-канала. Также канал и видео с него теперь невозможно найти на видеохостинге. В канале, в частности, проводились трансляции церемоний запуска торгов после IPO. Ранее YouTube заблокировал канал певца Shaman’а, после чего он сообщил в соцсетях о проведении акции протеста у посольства США в Москве. Также видеохостинг заблокировал региональные каналы ВГТРК, что, по мнению посольства РФ в Вашингтоне, является новой попыткой «подавления инакомыслия» американцами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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