«Скандал с Telegram выгоден и Дурову, и ФСБ»

19:39 16 октября 2017 0

По мнению экспертов, громкий скандал с Telegram на руку всем сторонам этой громкой истории Фото: Анна Майорова © URA.RU

Борьба с Telegram выгодна всем сторонам конфликта. По мнению экспертов, противостояние позволяет и спецслжубам, и Павлу Дурову демонстрировать свою принципиальность и несгибаемость. Однако риск официального ухода мессенджера с российского рынка высок.

Павел Дуров ищет юристов для защиты от российских спецслужб Фото: TechCrunch /Flickr

Координатор проекта «Международная информационная безопасность и глобальное управление интернетом» Олег Демидов считает, что эта история получила такой резонанс из-за нежелания российских спецслужб потерять лицо. «Это классический случай, когда инерция российской бюрократии натолкнулась на компанию с принципиальной позицией. Очевидно, что позиция мессенджера привлекает внимание и делает его мишенью», — пояснил «URA.RU» Демидов.

По его словам, ФСБ осознает сложность исполнения требований: «Скорее всего, учитывая механизмы шифрования сообщений пользователей, о чем ранее говорил Дуров, у него просто нет технических возможностей удовлетворить запрос спецслужб».

Мессенджер не сможет передать предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования переписки пользователей, как того требует российской закон, подтвердил уполномоченный по защите прав предпринимателей в интернете Дмитрий Мариничев.

«Даже если Дуров захочет передать ключи шифрования, он вряд ли сможет это сделать. Ключи шифрования находятся не на серверах Telegram, а на устройствах самих пользователей.

Архитектура мессенджера делает исполнение закона невозможным», — пояснил омбудсмен.

Впрочем, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пока исключает исход с блокировкой мессенджера: «Есть судебное решение, которое я не могу комментировать, но в данном случае каких-то разговоров о блокировке сейчас не ведется».

Скандал с Telegram многие эксперты называют пиар-историей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как пояснил «URA.RU» директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов, происходящее вокруг Telegram можно объяснить тем, что ведомства должны работать. «Положено требовать ключи — требуют. Нельзя Telegram блокировать из-за отсутствия ключей? Отлично, дайте бумагу силовикам, что нельзя. ФСБ и суд занимаются своим делом — выполняют законы, блюдут инструкции и снимают с себя обвинения в бездействии», — сказал Смирнов. По его мнению, с технической и политической точки зрения блокировать мессенджер невыгодно: «Но об этом не дали письменное распоряжение».

По оценке политолога Андрея Колядина, мы наблюдаем перманентно продолжающуюся историю по принуждению всех соцсетей и мессенджеров к исполнению российских законов. «Они [законы], по мнению организаторов интернет-площадок, противоречат свободе слова и сохранению личной тайны пользователей. В итоге закончится это тем, что площадки покинут российское пространство либо все найдут какой-то компромисс», — заявил он «URA.RU». — Эти истории надо решать за пределами публичных площадок».

Политолог Андрей Колядин полагает, что все стороны конфликта выглядят не лучшим образом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Скандал с Telegram — это пиар-история в чистом виде, утверждает в беседе с «URA.RU» эксперт в области информационной безопасности, издатель журнала Information Security Александр Власов. «Спецслужбы демонстрируют, как рьяно борются с теми, кто не выполняет закон, а Дуров и компания показывают, что не менее рьяно сражаются за интересы своих пользователей. В итоге все очень крутые, но ничего серьезного за этим не стоит. История выгодна всем участникам, поскольку позволяет демонстрировать свою принципиальность и несгибаемость», — заявил Власов.

Напомним, ранее Мещанский районный суд оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тысяч рублей. Как заявила судья в ходе заседания, 12 июля 2017 года ФСБ России генеральному директору Telegram мессенджера Дурову был направлен запрос о необходимости предоставления информации для декодирования… сообщений со сроком исполнения до 19 июля в отношении 6 номеров, которые используют данный мессенджер. По информации пресс-службы суда, запрошенные данные Дуров так и не предоставил.