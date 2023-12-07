Энергетики в УрФО ввели режим повышенной готовности из-за холодов

СУЭНКО ввела режим повышенной готовности из-за холодов в Курганской и Тюменской областях

07 декабря 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

Энергетики готовы к морозам Фото: пресс-служба СУЭНКО Компания СУЭНКО ввела режим повышенной готовности из-за аномальных холодов в Тюменской и Курганской областях. Как сообщили в пресс-службе компании, энергетики не будут проводить плановые работы на электросетях с отключением потребителей при температуре ниже -25 градусов. «Плановые работы на электроустановках запрещены, если температура опускается ниже -25 градусов. Информирование о дате и времени отключений ведется, несмотря на прогнозы о низких температурах, так как они могут меняться или сдвигаться. По факту, если температура ниже — 25 градусов, плановых отключений не будет», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУЭНКО. В компании отметили, что работа энергообъектов в период аномальных холодов на особом контроле. Все технические руководители несут дежурство, а специалисты проверили спецтехнику, передвижные дизель-генераторы, систему сбора и оповещения персонала. В Тюменской и Курганской областях к аварийно-восстановительным работам готовы 354 бригады, 1149 человек, 536 единиц техники, 31 резервный дизель-генератор мощностью более 30 киловатт.

Компания СУЭНКО ввела режим повышенной готовности из-за аномальных холодов в Тюменской и Курганской областях. Как сообщили в пресс-службе компании, энергетики не будут проводить плановые работы на электросетях с отключением потребителей при температуре ниже -25 градусов. «Плановые работы на электроустановках запрещены, если температура опускается ниже -25 градусов. Информирование о дате и времени отключений ведется, несмотря на прогнозы о низких температурах, так как они могут меняться или сдвигаться. По факту, если температура ниже — 25 градусов, плановых отключений не будет», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУЭНКО. В компании отметили, что работа энергообъектов в период аномальных холодов на особом контроле. Все технические руководители несут дежурство, а специалисты проверили спецтехнику, передвижные дизель-генераторы, систему сбора и оповещения персонала. В Тюменской и Курганской областях к аварийно-восстановительным работам готовы 354 бригады, 1149 человек, 536 единиц техники, 31 резервный дизель-генератор мощностью более 30 киловатт.