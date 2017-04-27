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27 апреля 2017
26 апреля 2017
16:58  26 апреля 2017 5

Комарову вызвали в Москву. Ее ждет разговор на Старой площади

Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, комарова наталья
Наталья Комарова пробудет в российской столице до конца текущей трудовой неделиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Сложности в отношениях тюменской «матрешки»
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Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова находится в Москве. Глава региона примет участие в рабочем совещании помощника президента РФ Игоря Левитина, которое посвящено подготовке к заседанию совета при главе государства по вопросам развития физической культуры и спорта. Об этом в среду, 26 апреля, «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей автономного округа.

Совещание у Левитина состоится 27 апреля в здании администрации президента на Старой площади. Согласно официальной информации, Наталья Комарова вернется в Югру в пятницу. До этого времени губернатора в российской столице ждет еще ряд аналогичных мероприятий.

По неофициальным данным, визит главы югорской автономии может быть связан с политическими вопросами. В частности, с положением дел внутри регионов тюменской «матрешки» (ХМАО, ЯНАО, Тюменская область), а также с состоянием совместной стратегической программы «Сотрудничество». Есть сведения, что в последнее время отношения между субъектами существенно осложнились.

Высшая правительственная телеграмма из Москвы

Эльдар Булатов
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