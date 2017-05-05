06:30 05 мая 2017 0

Минздрав готовит новую систему обеспечения населения медпрепаратами Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Минздрав России разрабатывает новую систему обеспечения лекарствами, согласно которой лекарства по рецепту будут бесплатными для населения.

Сейчас прорабатываются модели финансирования этой системы, сообщают «Известия» со ссылкой на директора НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давида Мелик-Гусейнова. Кроме того, подбираются регионы-добровольцы для тестирования системы.

Известно, что будет сформирован список лекарств, который россияне смогут получить бесплатно. Сейчас бесплатные медицинские препараты положены только для некоторых категорий льготников.

Реализация этой программы может обойтись в 500 млрд рублей в год. Если государство решит компенсировать затраченные средства за счет отчислений в фонды медицинского страхования, это может увеличить налоговую нагрузку на работающее население.