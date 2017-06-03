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03 июня 2017
Главные новости 
14:24  03 июня 2017 0

Губернатор Куйвашев во время переговоров попытался завербовать американца. Конечно, сказав об «интересах обоих народов»

Встреча Евгения Куйвашева с преподавательским составом УрФУ. Екатеринбург, куйвашев евгений
Куйвашев обсудил сотрудничество Свердловской области с компанией BoeingФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ходе переговоров с президентом компании Boeing International Марком Алленом и президентом Boeing по СНГ Сергеем Кравченко губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал собеседников рассказывать коллегам об опыте работы на Среднем Урале.

«Уверен, что опыт Boeing может быть интересен другим американским компаниям, специализирующимся на производстве оборудования для металлообработки, приборостроения, производстве композиционных материалов, медицинской продукции. Рассчитываем, господин Аллен, на Вашу солидарность с такой позицией и готовность информировать коллег-бизнесменов США о возможностях сотрудничества с нами», — сказал Евгений Куйвашев.

Встреча проходила на площадке Петербургского международного экономического форума. Стороны обсудили сотрудничество региона с компанией Boeing, в том числе, по реализации проекта строительства второго завода совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing в особой экономической зоне «Титановая долина». Областные власти готовы оказать максимальную поддержку реализации этого проекта.

«Большое спасибо Вам за полноценную поддержку по расширению нашего совместного предприятия», — поблагодарил господин Аллен Евгения Куйвашева.

Антон Ольшанников
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