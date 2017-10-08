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08 октября 2017
15:47  08 октября 2017 2

Полиция отпустила всех, кого задержали на протестных акциях в субботу

Разгон несанкционированной акции протеста сторонников Алексея Навального на Площади Труда. Екатеринбург, полиция, задержание, несанкционированная акция, разгон акции
Полиция быстро отпустила всех задержанных на митингахФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Митинги Навального
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Всех задержанных на субботних акциях сторонников блогера Алексея Навального отпустили. Как заявили в МВД, каждый из задержанных провел в полицейском участке не более двух часов.

В МВД уточнили, что во время субботних акций в отделы полиции в разных городах страны было доставлено в общей сложности 136 человек, 60 из которых обязаны явиться в суд после 8 октября. «По наиболее серьезным нарушениям общественного порядка составлен 71 административный протокол. В среднем срок пребывания задержанных граждан в УВД составлял от одного до двух часов», — подчеркнули в МВД, сообщение приводит «Интерфакс».

В ведомстве также подчеркнули, что в отношении активных организаторов протестных акций было составлено 14 административных протоколов, 11 из них должны будут явиться в суд.

Субботние акции прошли в 25 регионах России, в них приняли участие около 4 тысяч человек. Самая массовая акция была отмечена в Санкт-Петербурге, где участвовали 1,8 тыс. человек, при этом большинство задержанных в Северной столице были оштрафованы за нарушение правил ПДД, так как участники мероприятия вышли на проезжую часть и мешали движению автомобилей, уточняет РИА «Новости». В Москве на протестную акцию вышли 800 человек, в Екатеринбурге — 200, в Перми и Калининграде всего по 150 человек. В остальных городах участников субботней акции не набралось и до сотни.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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