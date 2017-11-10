09:00 10 ноября 2017 0

Посещение «Почты России» иногда опасно для здоровья Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

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Сегодня 10 ноября. И вот главное к этому часу:

Владимир Путин посетил Челябинск, встретившись с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и четырьмя губернаторами УрФО. Читайте, как город пережил VIP-десант и почему в ходе встречи заявили о связи допингового скандала с президентскими выборами в России.

Ксения Собчак объяснила, почему поддерживает санкции США против России. К чему телеведущую приведут заявления, за которые другим дают сроки — читайте в материале.

Сотрудница «Почты России» распылила перцовый баллончик в лица посетителей. Люди пришли незадолго до закрытия отделения.

Увеличилось число жертв из-за обрушения дома в Ижевске. Завалы разбирают сотни спасателей.

Следственный комитет Югры заинтересовался избиением несовершеннолетнего чемпиона по футболу в ХМАО. Напомним, сотрудники местного отделения полиции устроили облаву на наркодилеров. Под горячую руку попали школьники, но наркотиков у них не нашли.

Из «Матильды» сделают сериал. Режиссер Алексей Учитель объявил, что в нем будут расширены сюжетные линии всех второстепенных героев.