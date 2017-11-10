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Сегодня 10 ноября. И вот главное к этому часу:
Владимир Путин посетил Челябинск, встретившись с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и четырьмя губернаторами УрФО. Читайте, как город пережил VIP-десант и почему в ходе встречи заявили о связи допингового скандала с президентскими выборами в России.
Ксения Собчак объяснила, почему поддерживает санкции США против России. К чему телеведущую приведут заявления, за которые другим дают сроки — читайте в материале.
Сотрудница «Почты России» распылила перцовый баллончик в лица посетителей. Люди пришли незадолго до закрытия отделения.
Увеличилось число жертв из-за обрушения дома в Ижевске. Завалы разбирают сотни спасателей.
Следственный комитет Югры заинтересовался избиением несовершеннолетнего чемпиона по футболу в ХМАО. Напомним, сотрудники местного отделения полиции устроили облаву на наркодилеров. Под горячую руку попали школьники, но наркотиков у них не нашли.
Из «Матильды» сделают сериал. Режиссер Алексей Учитель объявил, что в нем будут расширены сюжетные линии всех второстепенных героев.