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20 декабря 2017
16:58  20 декабря 2017 0

Дубровский, Решетников и Куйвашев вошли в топ-50 популярных персон России. Глава Свердловской области отстал от Бузовой совсем немного

Ежегодный благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея». Екатеринбург, куйвашев евгений, пумпянский дмитрий, хаматова чулпан
Куйвашев опередил коллег из Челябинской области и Пермского краяФото: Александр Мамаев © URA.RU

Опубликован топ-50 популярных медиаперсон в России. Наряду с федеральными министрами, патриархом Кириллом и певицей Ольгой Бузовой в списке оказались глава Свердловской области Евгений Куйвашев и его коллеги из Пермского края и Челябинской области.

Исследование опубликовала российская аналитическая компания «Медиалогия». Для мониторинга был взят период с января по декабрь 2017 года.

Рейтинг возглавил президент России Владимир Путин с результатом в 2 миллиона 712 тысяч упоминаний в СМИ. Следом идет премьер-министр страны Дмитрий Медведев (604 тысячи сообщений). В пятерку вошли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (338 тысяч сообщений), мэр Москвы Сергей Собянин (274 тысячи) и министр внешнеполитического ведомства Сергей Лавров (255 тысяч упоминаний).

В топ-10 попали глава Чечни Рамзан Кадыров (152 тысячи сообщений), патриарх Кирилл с результатом в 135 тысяч упоминаний в российских СМИ и министр обороны РФ Сергей Шойгу (129 тысяч сообщений). На 11-м месте расположилась телеведущая Ксения Собчак (121 тысяча упоминаний).

Девушка, взорвавшая отечественный шоу-бизнес в 2017 году, Ольга Бузова, появлялась на страницах СМИ почти 102 тысячи раз (16-е место). В одном десятке оказались режиссер скандального фильма «Матильда» Алексей Учитель (88 тысяч и 21-е место) и ярая противница картины депутат Госдумы Наталья Поклонская (83 тысячи и 26-е место).

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отстал от Бузовой всего на два места и, по данным «Медиалогии», появлялся в прессе 101 тысячу раз (18-е место). Таким образом, лидер области обошел основателя ЛДПР Владимира Жириновского, министра культуры Владимира Мединского и главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский упоминался в отечественных СМИ 72 тысячи раз и вошел в рейтинг, заняв 33-е место. Министр энергетики Александр Новак на 36-м месте (71 тысяча сообщений). Министр промышленности Денис Мантуров вошел в топ-50 на 40-м месте (65 тысяч упоминаний). Глава Пермского края Максим Решетников занял предпоследнее, 49-е, место, появившись в журналистских текстах 58 тысяч раз.

Последнее место досталось экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву (57 тысяч упоминаний). Ранее «URA.RU» сообщало, что он был признан виновным в том, что получил взятку в размере двух миллионов долларов.

Семен Гринберг
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