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12 марта 2018
20:01  12 марта 2018 0

«Трубный король» Урала переиграл продажу акций своей американской «дочки»

Церемония награждения премией «Человек года». Екатеринбург, пумпянский дмитрий
Дмитрий Пумпянский перенес вывод ТМК на IPOФото: Александр Мамаев © URA.RU

«Трубная металлургическая компания» (ТМК) уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского изменила заявку на проведение IPO сервероамериканской «дочки» — IPSCO на бирже в Нью- Йорке. Об этом пишут «Ведомости». В начале февраля компания перенесла сроки размещения.

В конце января IPSCO сообщала о размещении 7,4 миллиона акций, а ТМК — 15,8 миллиона ценных бумаг IPSCO Tubulars. Цена одной акции была определена в диапазоне 20-23 долларов за бумагу. Таким образом компания планировала привлечь более 500 млн долларов США.

В новой версии заявки, направленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), говорится, что объем размещения и диапазон цены не определены. Организаторами размещения выступают BofA Merrill Lynch и Morgan Stanley. Привлеченные в ходе IPO средства IPSCO направит на погашение долга и развитие компании, ТМК — на снижение долга.

«Трубный король» Дмитрий Пумпянский в 2017 году занял 64-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России (по версии журнала Forbes) с состоянием в 1,4 млрд долларов США. Он является председателем совета директоров «Трубной Металлургической Компании» и «Группы Синара», членом бюро правления РСПП, президентом Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), а также председателем наблюдательного совета УрФУ.

Наталья Михалева
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