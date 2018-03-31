Преподаватель, влепивший Путину «трояк», рассказал о тяжелой жизни в Зауралье

18:16 31 марта 2018 0

Юрий Толстой стал известен всей стране после фильма о Путине ФОТО: law.spbu.ru

Один из героев фильма «Путин», профессор СПбГУ Юрий Толстой, в своей автобиографии рассказал читателям о периоде жизни, проведенном в Зауралье, куда он был эвакуирован в 1941 году. Книга получила название «Из пережитого».

Как вспоминает Толстой, после начала войны его новым местом жительства стал интернат в селе Лисье Курганской области. В учреждение тогда направляли подростков из разных ленинградских школ, что приводило к конфликтам. Ситуацию усугубляла постоянная нехватка еды.

«Кормили нас все хуже и хуже. Многим, особенно тем, кто быстро рос, еды явно не хватало, и мы промышляли, кто как мог. Я занимался обменом на продукты вещей. Обычно нам давали на ужин кашу, сваренную на воде. Повариха разрешала нам чистить котел, в котором варилась каша. До сих пор помню, как возвращаешься домой после чистки котла и хрустишь коркой, слаще и желанней которой, кажется, ничего нет», — вспоминает преподаватель.

По словам Толстого, одним из ярких эпизодов курганского периода жизни стали военные сборы в Каргапольском районе. Ситуация с продовольствием по-прежнему была тяжелой, и во время занятий щуплому подростку приходилось нелегко. «С благодарностью вспоминаю моих товарищей по сборам. Никто из них меня пальцем не тронул, не попрекнул физической немощностью (мне стоило больших трудов разобрать и собрать затвор винтовки). Более того, простые парни из крестьянских семей всячески старались облегчить выпадавшие на мою долю нагрузки. Ни о какой дедовщине и речи не было», — приводит цитату Толстого газета «Курган и курганцы».

Отметим, что дополнительная известность пришла к Юрию Кирилловичу после его участия в документальном фильме о Владимире Путине. В ходе интервью Толстой вспомнил, как однажды поставил будущего президенту тройку по римскому праву. Сам глава государства с большой теплотой вспоминает преподавателя и регулярно поздравляет его с праздничными датами.