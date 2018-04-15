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15 апреля 2018
14 апреля 2018
07:49  15 апреля 2018 0

Пушков: США заплатили НАТО за поддержку удара по Сирии

Пресс-конференция Алексея Пушкова. Москва, пушков алексей
Российский сенатор считает, что все упирается в деньгиФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Представитель Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков дал свое объяснение той единодушной поддержке, которую высказали действиям США, Великобритании и Франции в Сирии их союзники по НАТО. По мнению сенатора, все дело в деньгах.

«США платят за НАТО — получают поддержку в нужных им ситуациях», — написал Пушков в своем Twitter. Сейчас США тратят около 3,6% ВВП на Североатлантический альянс; это наибольшая доля среди всех участников НАТО, напоминает РЕН-ТВ. «Для этого НАТО и создавалось — чтобы держать союзников США в узде», — отмечает Пушков.

В ночь на 14 апреля Великобритания, Франция и США выпустили по территории Сирии более 100 ракет, напоминает агентство Nation News. Глава Министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что ракетные удары стали ответом на якобы имевшую место химическую атаку в Восточной Гуте. Ответственность за нее страны Запада возложили на Дамаск, передает телеканал 360. В МИД России действия Соединенных Штатов и их союзников назвали «неправомерными» и «неприемлемыми».

Наталья Володина
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